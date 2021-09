Dit moet je weten over de F1 pitstraat

Natuurlijk, op ieder circuit ziet de pits er iets anders uit. De ene keer wat smaller of breder, de andere keer wat langer of korter. Maar in de basis is de pitstraat zo'n beetje het meest vergelijkbare stukje asfalt van alle Formule 1-circuits. De regels zijn overal (ongeveer) hetzelfde, de volgorde van de teams ook. We pikken de meest opvallende dingen eruit.

Denk aan je snelheid!

In de Formule 1 draait alles om snelheid. Hoe sneller, hoe beter. Maar: dat geldt niet in de pits. Om veiligheidsredenen geldt in de pits een maximumsnelheid. Op de meeste circuits is dat 80 kilometer per uur, maar bijvoorbeeld in de extreem smalle pits van Monaco mag er niet harder dan 60 kilometer per uur gereden worden. Dat voelt voor Formule 1-coureurs, die anders met 250 of 300 kilometer per uur over het rechte stuk scheuren, een beetje als een snelheid waarmee ze uit de auto moeten springen om zelf maar te duwen. Maar goed: safety first, zeker in de pits.

Belangrijk om te weten is dat de maximumsnelheid geldt vanaf de witte lijn in de pits. Daarvoor moeten de coureurs dus in de remmen. Wie na de witte lijn te hard rijdt, krijgt een boete of een tijdstraf. Om het makkelijk te maken zit op het stuur van iedere auto een knopje, waarmee de snelheidsbegrenzer kan worden ingeschakeld. Maar: wel op tijd remmen dus! Aan het eind van de pits ligt nog een witte lijn, vanaf dat punt kan weer gas worden gegeven.

Niet aan het werk = naar binnen

Misschien was het je al eens opgevallen, maar de pitstraat in de Formule 1 is tijdens races altijd leeg. Dat is geen toeval: nadat in de jaren '90 losgeraakte wielen voor ernstige ongelukken zorgden, is besloten dat een pitcrew altijd veilig binnen in de eigen pitbox moet zitten. Alleen voor een pitstop van één van de eigen coureurs mag de pitcrew naar buiten. Wie er niets te zoeken heeft, mag tijdens een race of training niet in de pitstraat van een Formule 1-circuit staan of lopen.

Pitstraat → pitbox → paddock

Dan de opbouw van de pits. Zichtbaar voor fans is vooral de pitstraat, waar coureurs dus doorheen rijden. Maar het deel erachter is ook bij ieder circuit hetzelfde; ieder team heeft twee eigen plekken in de pitstraat, met daarbij twee garages (de pitboxen). Deze wordt altijd al op de woensdag of uiterlijk donderdag voor de race volledig ingericht door de verschillende teams. De open voorkant van deze pitbox grenst dus aan de pitstraat, aan de achterkant zit een deur naar de paddock. Dat is de plek waar de vrachtwagens en hospitality units van de teams staan, zoals het Energy Station van Red Bull. Dat is het 'huis' van elk team tijdens een Grand Prix-weekend.

Volgorde van F1 teams in de pitstraat

Ieder team heeft, bij iedere race, zijn vaste plek. Het is oplettende F1-kijkers vast al eens opgevallen dat de pitbox van Lewis Hamilton en Mercedes altijd helemaal aan het begin van de pitstraat hebben en dat Max en Red Bull vlak daarachter zitten. Die volgorde staat voor een heel jaar vast en is bepaald op basis van de uitslag van het wereldkampioenschap. Het team dat het constructeurskampioenschap gewonnen heeft, heeft het seizoen erna altijd de voorste plekken in de pitstraat. Daarna volgt de nummer twee en dat gaat zo door tot de laatste pitboxen, helemaal aan het eind van de pitstraat, die in gebruiken genomen worden door het team dat het seizoen ervoor als laatste geëindigd is.

Max en Red Bull: volgend jaar helemaal vooraan in de pits? © Getty Images / Red Bull Content Pool