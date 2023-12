De harde cijfers achter het recordjaar van Max Verstappen

Max Verstappen heeft zijn negende seizoen in de Formule 1 in stijl afgesloten, door de Grand Prix van Abu Dhabi op dominante wijze te winnen. Met de winst op het Yas Marina Circuit pakte Verstappen zijn 19e overwinning van het seizoen, en de 54ste van zijn carrière. Daarmee is hij Sebastian Vettel gepasseerd en staan alleen Michael Schumacher (91) en Lewis Hamilton (103) nog boven hem op de ranglijst van F1-overwinningen.

Als Verstappen één ding duidelijk heeft gemaakt de laatste jaren, is het dat hij onvermijdelijk is. Wat er ook gebeurt, hij staat er – zo niet op het podium, dan wel vlak daarnaast. Het is makkelijk als toeschouwer te wennen aan zijn successen , maar na een recordseizoen als deze, zou het zonde zijn om deze mooie statistieken van Max niet in het zonnetje te zetten

Donuts voor de winnaar! © Getty Images / Red Bull Content Pool

De cijfers achter het seizoen van Max

Verstappen had in 2022 al een top jaar, maar 2023 heeft dit goed overtroffen. De Red Bull Racing-coureur, die tot en met 2028 voor het team uitkomt, is zo lekker bezig dat hij zijn derde wereldtitel pakt alsof het niks is. Max scoorde meer dan dubbel het puntentotaal van Sergio Pérez en verzamelde in 22 races zo veel punten dat hij zelfs in zijn eentje constructeurskampioen had kunnen worden. Het ontbrak Mercedes aan 166 punten.

Dit zijn de cijfers van Verstappens 2023:

Punten: 575

Overwinningen: 19

Podia: 21

Polepositions: 12

Snelste ronden: 9

Ronden aan de leiding: 1.003 (1.325 totaal)

Hattricks: 6

Grand slam: 2

De enige F1-coureur met drie zeges in hetzelfde land, in hetzelfde seizoen. © Getty Images / Red Bull Content Pool

De records die Max dit jaar heeft gepakt

Verstappen heeft vaak genoeg gezegd dat hij niet om records geeft; hij wil zo veel en vaak mogelijk races en titels winnen. Met zijn prestaties ontkomt hij er toch echt niet aan om af en toe een record te breken. Zo is Max de enige coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die drie keer in een seizoen in hetzelfde land heeft gewonnen. Daarnaast werd hij zes races voor het einde van het jaar wereldkampioen, iets dat alleen Michael Schumacher eerder presteerde. Welke records Verstappen dit jaar brak, zie je hieronder:

Meeste overwinningen in een seizoen: 19

Hoogste percentage overwinningen in een seizoen: 86,36%

Langste reeks opeenvolgende overwinningen: 10 (huidige reeks: 7)

Langste reeks top 2 finishes: 15

Meeste overwinningen vanaf poleposition in een seizoen: 12

Langste reeks polepositions omgezet in overwinningen: 16 (gaande)

Meeste podia in een seizoen: 21

Meeste punten in een seizoen: 575

Meeste opeenvolgende punten gescoord: 1004 (gaande)

Grootste puntenverschil tussen wereld- en vicekampioen: 290

Langste reeks opeenvolgende races als leider in het kampioenschap: 39

Meeste ronden aan de leiding in een seizoen: 1003

Hoogste percentage ronde aan de leiding in een seizoen: 75,70%

Meeste hattricks in een seizoen: 6

Max breekt records sinds zijn eerste kennismaking met F1 © Getty Images / Red Bull Content Pool

De resterende records in handen van Max

Ieder F1-coureur droomt ervan ooit bovenstaande lijstje op hun naam te hebben, maar Verstappen heeft ook in voorgaande jaren al records op zijn naam gezet. Hij was bijvoorbeeld de eerste polesitter, racewinnaar en wereldkampioen uit Nederland. Ook wist hij in zijn jonge jaren huis te houden. Hieronder nog meer records die Verstappen in handen heeft:

Meeste overwinningen in een seizoen zonder van poleposition te starten: 9

Meeste inhaalacties in een seizoen: 78 (2016)

Jongste deelnemer aan een Grand Prix-weekend: 17 jaar en 3 dagen (VT1 GP Japan, 2014)

Jongste F1-coureur die een Grand Prix start: 17 jaar en 166 dagen (GP Australië, 2015)

Jongste F1-coureur die punten scoort: 17 jaar en 180 dagen (GP Maleisië, 2015)

Jongste F1-coureur die een race wint: 18 jaar en 228 dagen (GP Spanje, 2016)

Jongste F1-coureur op het podium: 18 jaar en 228 dagen (GP Spanje, 2016)

Jongste F1-coureur met de snelste raceronde: 19 jaar en 44 dagen (GP Brazilië, 2016)

Jongste F1-coureur met een Grand Slam: 23 jaar en 277 dagen (GP Oostenrijk, 2021)

Meeste Sprint-overwinningen: 7