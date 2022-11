De pas 25-jarige wereldster kan inmiddels niet meer weggedacht worden uit de geschiedenisboeken. Vanaf het eerste moment is duidelijk dat Verstappen een heel speciale coureur is. De jongste coureur die ooit zijn debuut in de F1 heeft mogen maken, is hard op weg een van de meest succesvolle rijders ooit te worden. Hoog tijd om een blik te werpen op de belangrijkste records die Max in handen heeft.

Max bij zijn eerste kennismaking met F1 in Japan. © Getty Images

Jongste deelnemer aan een Grand Prix

Max Verstappen: 17 jaar en 166 dagen (GP Australië, 2015)

Lance Stroll: 18 jaar en 148 dagen

Lando Norris: 19 jaar en 124 dagen

Max zet de wereld van autosport op zijn kop wanneer hij als hele zestienjarige een contract bij Red Bull tekent om in 2015 uit te komen voor Scuderia Toro Rosso. Hij heeft dan nog niet eens een volledig jaar in single seaters doorgebracht, maar zijn talent is onmiskenbaar. Verstappen helpt iedere twijfel uit de wereld bij zijn debuut in Melbourne, waar hij een volwassen en indrukwekkende race rijdt en alleen de finish niet haalt wegens technisch malheur.

Verstappen gooit hoge ogen bij zijn debuut. © Getty Images

Jongste coureur die een WK-punt scoort in F1

Max Verstappen: 17 jaar en 180 dagen (GP Maleisië, 2015)

Lance Stroll: 18 jaar en 225 dagen

Lando Norris: 19 jaar en 138 dagen

Twee weken na zijn debuut snoert Verstappen de critici wederom de mond. De rijzende ster toont zijn kwaliteiten in de kwalificatie met een machtige prestatie, resulterend in een zesde startpositie. Die weet Max de volgende dag om te zetten in een punten finish , dankzij een fraai zevende plaats. Weer een record , zo gaat dat.

Op weg naar een sterke zevende plaats. © Getty Images

Jongste winnaar van een Grand Prix

Max Verstappen: 18 jaar en 228 dagen (GP Spanje, 2016)

Sebastian Vettel: 21 jaar en 73 dagen

Charles Leclerc: 21 jaar en 320 dagen

Verstappen weet Dr. Helmut Marko zo te imponeren met zijn prestaties als rookie, dat de Red Bull adviseur vier races na de start van het F1-seizoen 2016 besluit om zijn pupil te promoveren naar Red Bull Racing . Max grijpt die kans met beide handen aan. In een bizarre wending weet hij maximaal te profiteren van de crash tussen Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Nico Rosberg. Verstappen rijdt een heroïsche race en weet een dreigende Kimi Raikkonen af te weren om zijn eerste zege te claimen. Hij pakt dan tevens het record van jongste raceleide r in de F1.

Sensationeel. © Getty Images

Jongste F1-coureur die snelste ronde noteert

Max Verstappen: 19 jaar en 44 dagen (GP Brazilië, 2016)

Lando Norris: 20 jaar en 235 dagen

Nico Rosberg: 20 jaar en 258 dagen

De Braziliaanse Grand Prix van 2016 is de race waar Verstappen eens te meer bewijst een superster in wording te zijn. Het circuit van Interlagos staat die zondag zowat onderwater . Waar menig F1-coureur grote moeite heeft de auto op de baan te houden, is Max in zijn element. De Nederlander gaat buitenom, binnendoor en vindt grip op plaatsen waar niemand dat voor mogelijk houdt. Zelfs wanneer hij de controle verliest en stuurloos op de muur lijkt af te stevenen, heeft Max de zaken onder controle. Niets kan hem van de wijs brengen. Geen wonder dat hij de snelste ronde noteert, opnieuw een record.

De concurrentie moet de spiegels in de gaten houden. © Getty Images

Meeste podium finishes in een F1-seizoen

Max Verstappen: 18 podia (2021)

Michael Schumacher: 17 podia

Sebastian Vettel: 17 podia

De ongekende consistency van Max is de sleutel in het bezegelen van zijn eerste kroon . In de intense strijd met Hamilton komt Verstappen als beste uit de bus dankzij tien overwinningen en nog acht verdere tweede plaatsen – derde eindigt hij niet. Des te indrukwekkender is het feit dat de Red Bull Racing-coureur slechts eenmaal naast het podium eindigt. Zijn voortdurende en genadeloze aanwezigheid in de voorhoede geeft ondanks zijn drie uitvalbeurten de doorslag in het kampioenschap .

Het laatste – en belangrijkste – podium van 2021. © Getty Images

Meeste WK-punten in een F1-seizoen

Max Verstappen: 416 punten (2022)

Lewis Hamilton: 413 punten (2019), 408 punten (2018)

Sebastian Vettel: 397 punten (2013)

Na het behalen van zijn eerste wereldtitel is het hek van de dam. Het seizoen van Max begint met een paar tegenslagen, maar eenmaal op dreef is hij niet te stoppen. Verstappen rijgt de ene na de andere overwinning aan elkaar om al in Japan – vier races voor het einde – zijn tweede kampioenschap te scoren. De stercoureu r van Red Bull Racing is oppermachtig en verbreekt in Mexico het record van meeste WK-punten in een F1-seizoen. De teller staat met nog twee races te gaan op 416 punten voor de Nederlander. Zal hij de grens van 450 punten doorbreken?

De consistency van Verstappen bezorgt hem een recordaantal punten. © Getty Images

Meeste overwinningen in een F1-seizoen

Max Verstappen: 14 zeges (2022)

Michael Schumacher: 13 zeges

Sebastian Vettel 13 zeges

Halverwege het F1-seizoen 2022 lijkt het bijna een gegeven dat Verstappen met de overwinning aan de haal zal gaan. Terwijl Charles Leclerc met zijn rappe Ferrari de koning der kwalificatie genoemd mag worden, is het Max die keer op keer op de hoogste trede van het podium eindigt – ongeacht zijn startpositie. Of hij nu vooraan begint of achterin het veld, de zege is de zijne. Verstappen wordt in Mexico recordhouder met 14 overwinningen in een seizoen; in de overige zes races haalt hij tweemaal de finish niet en noteert hij een P2 en P3 en twee P7’s. Een prestatie van ongekende klasse.

Schumacher en Vettel voorbij. © G

Herkansing

Er zijn geen garanties in de Formule 1, maar als Verstappen de komende jaren weer zo’n dominant seizoen ervaart, kan hij nog twee records verbreken die hem ditmaal door de vingers zijn geglipt. Een reeks van vijf overwinningen kwam in Singapore abrupt ten einde. Had de regerend wereldkampioen die race gewonnen, dan stond hij nu op gelijke hoogte met Sebastian Vettel, die het record van meeste zeges op een rij (9) op zijn naam heeft. Ook het hoogste percentage overwinningen in een seizoen kan Max dit jaar niet meer evenaren of overtreffen. Wint hij de resterende races (São Paulo en Abu Dhabi) dan komt hij uit op 72,27 procent – niet voldoende om het record van Alberto Ascari (75 procent) te matchen, al passeert Verstappen wel Michael Schumacher. Ach, hij is pas 25 jaar oud. Genoeg tijd om zijn naam onuitwisbaar in de geschiedenisboeken te kerven.