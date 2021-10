Red Bull Racing Honda CEO en Team Principal,

zei: "We hadden er allemaal naar uitgekeken om de Japanse fans van Honda de kans te geven om onze succesvolle relatie in de Formule 1 te vieren, op eigen bodem in Suzuka. Nu de race door de pandemie niet verreden kan worden, konden we het weekend niet voorbij laten gaan zonder hulde te brengen aan Honda en hun geweldige fans door een beetje van hun geschiedenis naar Istanbul te brengen. De kleur van onze auto's is een eerbetoon aan Honda's opmerkelijke F1-geschiedenis en hopelijk kunnen we de fans dit weekend opnieuw een overwinning bezorgen in die legendarische kleuren."