De F1 Sprint of sprintrace duikt voor het eerst op in het seizoen 2021. Het doel is simpel: meer spektakel creëren tijdens het Grand Prix-weekend. Minder lanterfanten in vrije trainingen, meer knokken op de baan. Dat klinkt als een puik plan, maar twee jaar en zes sprintraces later is het nog steeds een behoorlijk polariserend onderwerp. Je kunt er echter niet omheen: in korte tijd heeft het meermaals voor uitstekend vermaak gezorgd.