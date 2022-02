De wintertest vindt al lange tijd plaats op het Circuit de Barcelona-Catalunya en 2022 is geen uitzondering op de regel. Anders dan in voorgaande jaren worden de eerste testdagen ditmaal achter gesloten deuren gehouden. Officieel is het namelijk geen test, maar een driedaagse shakedown waar teams de kans krijgen de geheel nieuwe auto’s op de proef te stellen. De sessies staan gepland van 23 tot en met 25 februari. Het is geen toeval dat de baan in Montmeló wordt gebruikt: de lay-out biedt een gezonde mix van langzame, medium en snelle bochten én een lang recht stuk.

