01 Heel veel oranje

Veel mooier kan de tweede seizoenshelft niet beginnen voor Max . We trappen eind augustus af met de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps , één van zijn favoriete circuits, een week later gevolgd door de Dutch GP in Zandvoort . Helemaal vol mogen de tribunes in Zandvoort niet zijn, maar ook met twee derde bezetting zal de Orange Army indrukwekkend zijn. Hoe gaaf zou het zijn als Max al die fans in het oranje trakteert op een overwinning?

02 Twee triple-headers

Het is te hopen dat Max goed uitgerust uit de zomerstop komt, want hij moet de komende maanden vol aan de bak. Tot de slotrace van het Formule 1-seizoen 2021 in Abu Dhabi staan namelijk maar liefst twee 'triple-headers' op het programma. Dat houdt in: twee keer drie races op rij.

Noteer maar alvast in de agenda: we trappen na de zomerstop af met de reeks Spa-Zandvoort-Monza (29 augustus-5 september-12 september) en na één weekendje pauze is het daarna twee zondagen op rij raak: Sochi (26 september) - Istanboel (3 oktober). En alsof dat niet genoeg is, zijn tussen 24 oktober en 7 november nog eens drie races (Austin, Mexico, São Paulo). Oftewel: tussen 29 augustus en 7 november zijn 8 races in 11 weken. Koekoek.

03 Een gridstraf

Ja, er is ook slecht nieuws. Want we kunnen er niet omheen: de kans is groot dat Max ergens in de tweede seizoenshelft een gridstraf moet incasseren. Dat houdt in: na de kwalificatie zal hij een plek of tien, minimaal, naar achter gezet worden op de grid. De reden: een motorwissel.

Waarom die motorwissel tot een gridstraf gaat leiden? Een korte uitleg: in de reglementen van de sport staat dat iedere coureur per seizoen, om kosten te beperken, 3 motoren mag gebruiken. Maar: door de zware crash van Max op Silverstone moest één krachtbron vroegtijdig vervangen worden en moest in Hongarije al de derde motor van het jaar ingezet worden. Het is vrijwel uitgesloten dat Max tot Abu Dhabi met dezelfde motor kan rijden en dus zal er ergens een gridstraf volgen. De grote vraag is vooral bij welke Grand Prix Red Bull Racing ervoor kiest om dit te doen.

04 Op naar Jeddah

Volgens de huidige kalender rijden we in 2021 nog elf races. Eén daarvan is op een circuit waar de Formule 1 nog nooit geweest is, want op 5 december is de allereerste Grand Prix van Saudi-Arabië. Er zal gereden worden op het nieuwe Jeddah Street Circuit:

Het baantje door Jeddah, één van de grootste steden van Saudi-Arabië, schijnt nogal wat bijzonders te zijn. Volgens de organisatie is het, met een gemiddelde snelheid van rond de 250 kilometer per uur, het snelste stratencircuit ter wereld. De race aan de Rode Zee wordt bovendien in de avond gehouden, waardoor het kunstlicht voor een extra dimensie zorgt. We zijn benieuwd.

05 De wereldtitel?

Ja, en dan het belangrijkste. Gaat het Max lukken om de wereldtitel te pakken? De laatste twee races voor de zomerstop zat het even tegen, maar hij staat er nog steeds sterk voor:

De achterstand van Max op WK-leider Lewis Hamilton is acht punten. Dat klinkt misschien als veel, maar is het niet: één keer winnen en het gat is gedicht. Max won in 2021 al vijf races, tegenover vier voor Hamilton, en doet dit seizoen tot dusver niets verkeerd.

Wordt hij wereldkampioen? Als hij zo doorgaat kan het zomaar gebeuren. Noteer de grote finale van het Formule 1-seizoen 2021, zondag 12 december in Abu Dhabi, maar alvast in de agenda.