Je hebt ze tijdens een Formule 1-race vast al vaak gezien: de gekleurde strepen op de banden. Soms wit, soms geel, soms rood en bij slechte weersomstandigheden groen of blauw. Deze kleuren zijn bedacht door Pirelli, de enige bandenleverancier in de Formule 1, om het voor tv-kijkers duidelijk te maken op welk bandentype (compound) een coureur rijdt. Want: niet iedere band is, hoewel ze allemaal rond en zwart zijn, hetzelfde. Bij iedere Grand Prix zijn er drie soorten compounds: de meest zachte compound heeft een rode streep op de zijkant, de hardste compound is wit en de gele kleur zit er precies tussenin. Dat is de, in Formule 1-termen gezegd, 'medium' band.

Waarom de drie kleuren F1-banden?

Dat banden nu altijd wit, geel of rood zijn, is pas sinds een paar jaar. In de periode ervoor had Pirelli bijna een complete regenboog aan banden gemaakt, namelijk:

Hypersoft (roze)

Ultrasoft (paars)

Supersoft (rood)

Soft (geel)

Medium (wit)

Hard (blauw)

Superhard (oranje)

Allemaal leuk bedacht, en in ieder bandje zat een stukje ontwikkeling, maar voor F1-kijkers was het niet meer te volgen. Het kon namelijk zo zijn dat op het ene circuit de supersoft de meest zachte compound was, maar op een andere baan (als ook de hypersoft en ultrasoft bijvoorbeeld meegenomen waren) de meest harde. Pirelli neemt namelijk altijd maar drie soorten banden mee naar een race. En al die kleuren waren er eigenlijk te veel om te onthouden.

Max met de gele 'Mediums' onder de Red Bull © Getty Images / Red Bull Content Pool

Nu is het nog steeds zo dat er meer dan drie type banden zijn. Maar: daar zien de tv-kijkers niets van. Pirelli heeft vijf verschillende soorten banden en selecteert voor ieder circuit de drie meest geschikte compounds. De meest zachte van die drie krijgt dan het rode kleurtje.

Belangrijk om te weten is dat de drie kleuren de volgende eigenschappen hebben:

Rode band: dit is de meest zachte band (de 'soft'). Op deze band kan je het hardst rijden, maar deze slijt ook het snelst. Ideaal dus voor een vliegend rondje in de kwalificatie!

Gele band: zit tussen rood en wit in, qua snelheid en slijtage. Deze band (de 'medium') wordt eigenlijk iedere race wel gebruikt, soms zelfs ook al in de kwalificatie.

Witte band: de hardste van de drie. Op rode en gele banden kan je een sneller rondje rijden, maar op de witte band kan je het meest lang doorrijden. Ideaal voor een zware race!

De Formule 1 heeft in de reglementen vastgelegd dat iedere coureur tijdens de race minimaal twee verschillende compounds moet gebruiken. Een andere regel is dat coureurs die in de kwalificatie bij de eerste tien eindigen, de race moeten beginnen op de banden waar ze hun snelste tijd in Q2 (het tweede deel van de kwalificatie) op hebben gereden. Hierdoor zie je teams als Red Bull Racing en Mercedes soms in Q2 met iets hardere banden rijden, in de hoop dat ze zich daarmee kunnen plaatsen voor het laatste deel van de kwalificatie en de race mogen starten op de wat hardere band. Dat kan een belangrijk strategisch voordeel opleveren, want je hoeft dan minder vroeg naar binnen voor een bandenwissel.

Intermediate band en regenband

En dan zijn er natuurlijk nog de twee uitzonderingen: de banden voor een natte baan. Heeft het geregend, dan komen de banden met blauwe en groene wang uit de garage. Dat zijn banden met extra profiel, waarmee het water op de baan beter afgevoerd kan worden. De blauwe banden zijn de zogenaamde 'full wets', de extreme regenbanden. Deze gaan erop als de baan heel nat is, zoals eerder dit jaar bij de totaal verregende Grand Prix van België. Is de regenval niet zo hevig, zoals bijvoorbeeld in Turkije dit jaar, dan gaan de groene 'intermediates' onder de auto's.

Formule 1 banden Pirelli 2022

Alle banden in de Formule 1 dit jaar, welke kleur ze ook zijn, hebben één ding gemeen: ze zijn gemaakt door Pirelli. Het Italiaanse concern is sinds 2011 al de enige bandenleverancier in de Formule 1. Daarvoor leverden merken als Bridgestone, Michelin en Goodyear de banden in de Formule 1, soms ook tegelijk. Tussen 2001 en 2006 waren Bridgestone en Michelin samen actief in de Formule 1 en stond het teams vrij om een contact af te sluiten met één van beide bandenleveranciers. Die concurrentie op bandengebied leidde tot nogal wat rivaliteit, maar ook tot een hoop kosten. Met Pirelli is nu afgesproken dat er voorlopig geen tweede bandenleverancier bij komt en de samenstelling en omvang van de banden wordt bepaald in overleg tussen Pirelli en de FIA.

Voor 2022 staan er weer flinke veranderingen gepland: de diameter van de banden groeit van 13 inch, naar 18 inch. Een flink stuk groter dus, en deze stevige jongens moeten ervoor zorgen dat coureurs vanaf komend jaar langer op de limiet kunnen rijden zonder de banden te slopen.