Al sinds de start van het Formule 1 seizoen 2021, eind maart in Bahrein, vechten Max Verstappen en Lewis Hamilton een fascinerende strijd uit. Hamilton begon ijzersterk met drie zeges in de eerste vier races, daarna ging Max erop en erover. Hij pakte begin juli, na de twee races in Oostenrijk, een maximale voorsprong van 32 punten op zijn grote rivaal. Maar deze zorgvuldig opgebouwde voorsprong was snel verdwenen; na de races in Engeland en Hongarije was Max zijn eerste plek kwijt.

Na de zomerstop trok Max het initiatief in de titelstrijd weer naar zich toe, met zijn prachtige zege in Zandvoort als hoogtepunt . Na de GP van Rusland had Hamilton weer even de eerste plek in handen, maar de races in Turkije, de Verenigde Staten en Mexico leverden Max een mooie uitgangspositie op: met nog 4 races te gaan leidde hij het WK met 19 punten voorsprong.

Maar: Hamilton en Mercedes sloegen terug met overwinningen in Brazilië en Qatar. En dus is de voorsprong van Max nu, met nog twee races voor de boeg, geslonken tot 8 punten. Wat betekent dat voor de finale van dit seizoen? Hoe groot is de kans dat Max voor het eerst het WK wint?

Matchpoint in Jeddah

Door de overwinningen in Brazilië en Qatar ligt het 'momentum', het goede gevoel, even bij Hamilton en Mercedes. De mannen in het zwart en zilver hebben de zaken goed voor elkaar, maar feit blijft dat Max een voorsprong in handen heeft. En dat het 5 december in Jeddah 'matchpoint' is voor Max: als de race volgens een droomscenario verloopt, is hij dan al zeker van de WK-titel.

Dat droomscenario houdt in: Max moet in Jeddah 18 punten meer halen dan Hamilton om de titel veilig te stellen. Dat kan bijvoorbeeld als Hamilton niet finisht en Max eerste of tweede wordt. Of: als Max wint en Hamilton niet bij de eerste zes eindigt. Dat laatste scenario lijkt niet heel voor de hand liggend gezien de straatlengte voorsprong die Max en Lewis meestal pakken op de rest van het veld, maar een ongeluk kan in een klein hoekje zitten . En mocht Hamilton door pech uit- of terugvallen, kan Max de titel pakken bij de GP van Saudi-Arabië. Andersom is dat niet mogelijk.

Gelijke stand voor Abu Dhabi?

Maar hoewel er dus een kans(je) is dat de boel in Jeddah beslist wordt, maakt de hele Formule 1-wereld zich eigenlijk op voor de grote finale in Abu Dhabi op 12 december. Stiekem hopen de meeste onpartijdige F1-fans op het scenario dat Hamilton de volgende race in Jeddah wint, plus het punt voor de snelste ronde, en dat Max die race tweede wordt. In dat geval krijgen we namelijk het krankzinnige feit dat de twee rivalen na 21 races precies evenveel WK-punten hebben. Belangrijk detail: in dat geval leidt Max het WK, omdat hij meer races heeft gewonnen dan Hamilton.

Zeker is dus dat Max als WK-leider aan de finale in Abu Dhabi begint als hij bij de race in Jeddah minimaal tweede wordt. Dan is de opdracht duidelijk: Max moet dan zorgen dat hij in de laatste race van het seizoen in ieder geval niet minder punten behaalt dan zijn concurrent.

Maar: er is nog een ander, reëel, scenario dat een stuk positiever is: namelijk dat Max op 5 december in Jeddah de voorlaatste race van het F1-seizoen 2021 wint. Dat zou een enorme stap in de goede richting zijn, want zelfs als Hamilton dan tweede wordt heeft Max bij de laatste race in Abu Dhabi aan een plek bij de eerste vier genoeg om zijn eerste wereldtitel te pakken.

Duizelen de cijfers en scenario's een beetje? Hieronder even in het kort;

Max pakt de titel in Jeddah als... Hamilton niet bij de eerste zes eindigt.

Max gaat als WK-leider naar Abu Dhabi als hij... minimaal tweede wordt in Jeddah.

Wint Max 5 december in Jeddah... dan volstaat P4 in Abu Dhabi voor de titel.

Eindigt Max in beide races achter Hamilton... dan gaat de titel naar de Engelsman.

Let op: de race in Jeddah begint zondag 5 december om 18.30 uur Nederlandse tijd! Dus zorg dat de eventuele pakjesmiddag op tijd klaar is, of stel de start van je pakjesavond uit tot minimaal 20.30 uur. Een week later, op 12 december, begint de GP van Abu Dhabi om 14.00 uur Nederlandse tijd.