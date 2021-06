In het tijdperk-Vettel, als we dat even zo mogen noemen, was

de tweede coureur van Red Bull Racing. In alle jaren dat Vettel wereldkampioen werd was de Australiër, momenteel tv-analist, zijn teamgenoot. Webber wist ook wel raad met de snelle auto van Red Bull Racing en kwam tussen 2009 en 2012 negen keer als eerste over de finish. Wereldkampioen werd hij niet, zijn hoogste eindklassering in een wereldkampioenschap was plek drie. Wel was het mede aan Webber te danken dat Red Bull Racing tussen 2010 en 2013 telkens ook de titel bij de constructeurs pakte.