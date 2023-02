01 Wat is de wintertest?

De wintertest is een gelegenheid voor Red Bull Racing en de deelnemende Formule 1-teams om de auto voor aanvang van een nieuw seizoen aan de tand te voelen. Op die manier kunnen de teams uitvinden in hoeverre de ontwikkeling van de auto tijdens de winterstop in de praktijk heeft uitgepakt, en waar de koers eventueel moet worden bijgesteld. De testdagen zijn tegenwoordig zeer kostbaar, omdat er – afgezien van enkele uitzonderingen – gedurende het seizoen alleen tijdens Grand Prix-weekenden met de huidige auto gereden mag worden.

02 Wat doen F1-teams tijdens de wintertest?

Ieder Formule 1-team heeft voor de wintertest een speciaal programma klaarliggen. De voornaamste zaak is dat dit programma gedurende de driedaagse test wordt afgerond. Belangrijk is dus vooral dat er zoveel mogelijk ronden gereden worden, zonder technisch malheur of fouten van de coureurs. Op deze manier krijgen teams een beeld van de betrouwbaarheid en performance van de auto.

Het team staat klaar © Getty Images / Red Bull Content Pool

De teams maken van verschillende technieken gebruik om de nieuwe bolide te leren kennen. Neem bijvoorbeeld flow-vis: een fluorescerende verfpoeder die de aerodynamica van de auto in beeld brengt, zodat de werkelijke luchtstroom langs de auto vergeleken kan worden met de data uit de computer. De opzienbare contrapties bekend als aero rakes zijn een soort hekwerken vol met sensoren, die op verschillende plekken van de auto geplaatst kunnen worden om een digitaal plaatje te maken van de luchtstroom.

Hoewel we bij de wintertest voor het eerst de 2023-spec auto’s in het echt te zien krijgen, zijn teams achter de schermen nog druk bezig met het maken van nieuwe, alternatieve onderdelen. Gedurende de wintertest zullen de auto’s allerlei vormen aannemen, in de zoektocht naar het beste, snelste recept.

03 Welke conclusies kun je trekken uit de wintertest?

De kans dat de uitslag van de wintertest de uitslag van het klassement zal worden, is minuscuul. Daarvoor zijn gewoonweg te veel variabelen in het spel. Terwijl het ene team bezig is met sandbaggen (opzettelijk performance achter de hand houden), doet de ander juist een glory run waardoor ze sneller lijken dan ze in werkelijkheid zijn, bijvoorbeeld door met weinig brandstof en zachte banden een rappe tijd te noteren. Handig om eventueel nieuwe sponsoren aan te trekken, minder fijn als het niet omgezet kan worden in resultaten. De pikorde zal hoogstwaarschijnlijk op zijn vroegst pas duidelijk worden tijdens de Grand Prix van Bahrein.

Het decor in Bahrein zorgt voor prachtige shots © Getty Images / Red Bull Content Pool

04 Waar is de F1 wintertest?

De wintertest vindt in 2023 plaats op het Bahrain International Circuit. Die locatie is niet zomaar gekozen. Het 5,412 kilometer lange circuit in Sakhir is namelijk eveneens het toneel voor de Grand Prix van Bahrein, de eerste race op de kalender van het aankomende seizoen. De seizoensopener in Bahrein staat gepland voor het weekend van 5 maart. De wintertest werd in recente jaren voornamelijk gehouden op het Circuit de Barcelona-Catalunya, vanwege de veelzijdigheid van het parcours.

05 Wanneer is de F1 wintertest van 2023?

De Formule 1-testdagen van 2023 staan ingetekend voor 23 tot en met 25 februari, oftewel een week voor de start van het nieuwe seizoen. De teams krijgen ieder van de drie dagen van 10:00 tot 19:30 uur lokale tijd om de auto’s het circuit op te sturen.

In de tabel hieronder vind je het tijdschema:

Datum Nederlandse tijd Lokale tijd 23 februari 08:00 - 17:30 10:00 - 19:30 24 februari 08:00 - 17:30 10:00 - 19:30 25 februari 08:00 - 17:30 10:00 - 19:30

06 Waar kun je de F1 wintertest kijken?

De gehele Formule 1-wintertest is net als in voorgaande jaren te volgen op F1TV, de officiële streamingdienst van de sport. Hier kun je alle activiteiten op de voet volgen. Daarnaast kun je de testdagen kijken op Viaplay, de rechtenhouder van Formule 1 in Nederland.