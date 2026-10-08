FC 27 FUT Champions uitgelegd: Alles wat je moet weten

FUT Champions is weer helemaal terug in EA Sports FC 27 . Dankzij een paar goede updates heb je als speler veel meer vrijheid gekregen. Ontdek hoe deze mode werkt, check de starttijden en zie direct welke rewards je kunt vrijspelen.

01 Wat is FUT Champions?

Spelers staan in de opstelling voor een wedstrijd in FC 27 © EA Sports

Champions is de meest competitieve modus voor spelers in FC 27. Toen de mode in FIFA 17 lanceerde als de Weekend League, werd er van je verwacht dat je 40 wedstrijden binnen 48 uur speelde. Gelukkig is dat inmiddels flink teruggeschroefd, waardoor het nu een veel toegankelijkere mode is voor iedereen.

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FUT Champions is een game-mode binnen Ultimate Team waarin je 15 wedstrijden krijgt om er zoveel mogelijk te winnen. Hoe meer je wint, hoe beter de beloningen. De mode is alleen in het weekend speelbaar en je moet eerst punten verdienen om mee te mogen doen.

Spelers hebben 15 wedstrijden om er zoveel mogelijk te winnen © EA Sports

02 Hoe werkt FUT Champions?

Door Rivals te spelen, verdien je Champions-kwalificatiepunten. Je krijgt punten voor elke wedstrijd die je speelt, waarbij een winst meer oplevert dan een nederlaag. Ook pak je meer punten per wedstrijd als je in een hogere divisie zit.

Zodra je 1.000 kwalificatiepunten hebt verzameld, lever je deze in om dat weekend mee te doen aan FUT Champions. Je hebt vervolgens het hele weekend de tijd om je 15 wedstrijden te spelen en er zoveel mogelijk te winnen.

Omdat je je moet kwalificeren – en spelers in hogere divisies sneller punten binnenhalen – staat Champions bekend als de meest competitieve mode van de game. In tegenstelling tot eerdere jaren kan nu iedereen meedoen, zolang je maar genoeg wedstrijden speelt om je vóór de start op vrijdagavond te kwalificeren.

FUT Champions start elk weekend op vrijdag om 20.00 uur en sluit na het weekend, maandagochtend om 09.00 uur.

03 Wat is nieuw in EA FC 27?

Dit jaar blijft de game-mode grotendeels het zelfde. Je speelt nog steeds 15 wedstrijden, hebt nog altijd 1.000 kwalificatiepunten nodig voor deelname, en je kunt je beloningen nog steeds direct claimen zodra je al je wedstrijden hebt afgerond.

Door de jaren heen is het aantal wedstrijden flink afgebouwd: van 40 naar 30, toen naar 20, en uiteindelijk naar 15 in FC 25.

Verdien Champions-tokens om in de winkel te besteden © EA Sports

Aan de gameplay is in FC 27 niks veranderd, maar de rewards zijn wel totaal anders. Je krijgt niet langer standaard packs of spelers bij een bepaald aantal zeges, maar je verdient Champions Tokens die je zelf in de store kunt besteden. Zoveel tokens pak je per tier:

1 win - 15 Champions Tokens

2 wins - 20 Champions Tokens

3 wins - 30 Champions Tokens

4 wins - 40 Champions Tokens

5 wins - 50 Champions Tokens

6 wins - 60 Champions Tokens

7 wins - 75 Champions Tokens en 10,000 coins

8 wins - 90 Champions Tokens en 15,000 coins

9 wins - 110 Champions Tokens en 25,000 coins

10 wins - 135 Champions Tokens en 35,000 coins

11 wins - 165 Champions Tokens en 50,000 coins

12 wins - 215 Champions Tokens en 75,000 coins

13 wins - 275 Champions Tokens en 105,000 coins

14 wins - 350 Champions Tokens en 145,000 coins

15 wins - 450 Champions Tokens en 250,000 coins

04 Welke rewards kun je verdienen?

Zodra je al je wedstrijden hebt gespeeld en je tokens binnen zijn, kun je naar het Champions Tokens-tabblad in de store gaan om ze naar eigen inzicht uit te geven. De complete lijst met rewards die je met Champions Tokens kunt kopen, ziet er zo uit:

2x 77+ Gold Players Pack - 5 Tokens

10x 75+ Gold Players Pack - 15 Tokens

Uppercut Jump Punch Celebration Item - 15 Tokens

1 of 5 83+ Gold Player Pick - 15 Tokens

5x 82+ Gold Players Pack - 25 Tokens

10x 80+ Gold Players Pack - 25 Tokens

Cocky Strut Celebration Item - 25 Tokens

TOTW Player Pack - 25 Tokens

20x 81+ Gold Players Pack (Untradeable) - 50 Tokens

1 of 4 85+ Gold Player Pick (Untradeable) - 50 Tokens

1 of 5 FUT Champions TOTW 3 Player Pick (Untradeable) - 50 Tokens

2x 86+ Gold Players Pack - 75 Tokens

10x 83+ Gold Players Pack - 75 Tokens

10x 84+ Gold Players Pack (Untradeable) - 100 Tokens

Frontline Flair Evolution - 100 Tokens

1 of 5 82+ FUT Champions TOTW 3 Player Pick (Untradeable) - 100 Tokens

5x 86+ Gold Players Pack (Untradeable) - 125 Tokens

3x 88+ Gold Players Pack - 200 Tokens

De beloningen in FUT Champions zijn de moeite waard © EA Sports

Vergeet trouwens niet dat je jouw tokens niet per se in hetzelfde weekend hoeft uit te geven. Je kunt ze ook opsparen totdat je genoeg hebt voor een reward die je écht wilt hebben.

05 Waarom zou je FUT Champions spelen?

Hoewel FUT Champions zich vooral richt op ervaren spelers van een hoog niveau, is het een mode die je eigenlijk altijd moet spelen als je je kunt kwalificeren. De rewards zijn namelijk de beste van de hele game. Nergens anders scoor je in verhouding zoveel spelers en coins voor je speeltijd.

Zelfs als je een casual speler bent die maar een paar overwinningen uit de 15 potjes sleept, is de buit absoluut de moeite waard.

Daarnaast is de matchmaking gebaseerd op je prestaties van dat weekend. Je wordt dus gekoppeld aan spelers die er ongeveer net zo voor staan als jij. Hierdoor ben je altijd wel in een paar wedstrijden competitief, wat betekent dat je gegarandeerd nuttige beloningen binnenhaalt om je team te upgraden.

06 Tips voor succes

Als je goed wilt presteren, begint dat bij de juiste voorbereiding. Zorg dat je tactiek staat als een huis en stel het beste team op dat je je kunt veroorloven. Je wilt niet traag uit de startblokken schieten en zo je eerste paar potjes weggooien.

Probeer ook niet alle wedstrijden in één keer achter elkaar te spelen. 15 potjes FC 27 zonder rustpauze is slopend, dus neem af en toe afstand en speel pas verder als je weer fris bent. Een pauze is ook goud waard als je gefrustreerd raakt en misschien zelfs met je controller gooit. Frustratie zorgt er namelijk voor dat je de basis vergeet, wat je kans op een overwinning direct verkleint. Verlies je een keer? Leg je controller even weg en kom met een scherpe mindset terug. Dat helpt je uiteindelijk veel meer dan welke technische gameplay-tip dan ook.

Hopelijk ben je nu helemaal klaar om in FUT Champions te gaan in FC 27 en de dikste rewards van de game binnen te slepen.

Over de auteur Wie is Tom Hopkins? Tom is een schrijver en redacteur met ruim tien jaar ervaring in de gaming- en sportwereld. Hij werkte als hoofdredacteur voor verschillende websites en stuurde teams aan bij onder meer Gfinity en Twinfinite. Hij is een absolute expert als het gaat om Formule 1, voetbal, EA Sports FC en meer.