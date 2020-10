Het kiezen van een formatie die bij je past is een lastige opgave. Heb je de juiste formatie echter gevonden, dan ga jij veel comfortabeler een potje FIFA in. Toch is het altijd goed om altijd minimaal twee formaties te hebben om mee af te wisselen. Bijvoorbeeld als het even niet lukt met je eerste keus of als je wellicht een voorsprong moet verdedigen of juist uitbouwen.

Uiteraard gaat het in FIFA 21 om scoren en winnen , daarom kiezen we alleen de aller beste formaties en tactieken voor jullie uit. Zet jouw FIFA 21 team daarom op een van deze vijf formaties en het pad naar winst wordt opeens een stuk makkelijker!

4-2-2-2

4-2-2-2 in FIFA 21 © Esports Club

Onze favoriete formatie in FIFA 21 is de 4-2-2-2. Deze formatie heeft wat ons betreft alles in huis om zowel in aanvallend als verdedigend opzicht je tegenstander te domineren. Je twee aanvallende middenvelders aan de zijkant moeten met snelheid de ruimtes induiken achter de verdediging en het veld breed houden.

Door twee spitsen te hebben kan je de bal altijd kwijt , maar kan je er ook voor kiezen om een 1-2tje te doen. De twee verdedigende middenvelders zorgen er weer voor dat je op de counter minder kwetsbaar bent.

4-4-2 / 4-4-2 (2)

4-4-2 in FIFA 21 © Esports Club

De 4-4-2 is een iets meer gebalanceerde variant dan de 4-2-2-2. Hier heb je echte buitenspelers in plaats van aanvallende middenvelders. Deze formatie is beter om echt de controle over de wedstrijd te houden. De tweede variant van de 4-4-2 heeft de iets meer defensief ingestelde middenvelders.

4-2-3-1

4-2-3-1 in FIFA 21 © Esports Club

De 4-2-3-1 was de afgelopen jaren de meest gebruikte formatie binnen FIFA Ultimate Team. In vergelijking met de eerder genoemde formaties heb je hier een aanvallende middenvelder die zwerft achter een enkele spits. Het unieke van deze formatie is dat je hem op verschillende manieren kan gebruiken , meer dan bij andere formaties. Was je eerder al een fan van deze formatie, dan is het zeker goed om hem ook dit jaar weer te proberen.

4-1-2-1-2 (2)

4-1-2-1-2 in FIFA 21 © Esports Club

In FIFA geven wij altijd de voorkeur om een formatie te kiezen met buitenspelers, gezien dit de meest effectieve manier is om een aanval op te bouwen om vervolgens doelpunten te scoren. In FIFA 21 lijkt een meer compacte formatie als een 4-1-2-1-2 (2) ook prima bruikbaar te zijn.

Ben je iemand die van positiespel en korte tikjes houdt, dan kan je met deze formatie je tegenstander het leven zuur maken. Toch mis je hier wel de breedte, waar het ook lastig gaat zijn om de tegenstander zijn buitenspelers te verdedigen.

4-3-3 (2)

4-3-3 in FIFA 21 © Esports Club