Zo word je een dribbelmeester in FIFA 21

Het is makkelijk om te denken dat FIFA-wedstrijden simpelweg gewonnen worden met het wel of niet scoren van een goal. Johan Cruijff zou het waarschijnlijk wel met je eens zijn, maar elke doorgewinterde FIFA-fan kan jou vertellen dat de acties die tot het schot leiden net zo belangrijk zijn als het schot zelf!

Daarom is het zo belangrijk om het dribbelen in FIFA zo snel mogelijk onder de knie te krijgen. Dribbelen voelt met elke nieuwe FIFA-game steeds vloeiender aan en jouw intuïtie kan je ver brengen, maar je moet jouw vaardigheden niet aan het geluk overlaten . In dit artikel lees je alles wat je moet weten om de bal zo goed mogelijk onder controle te krijgen met de nieuwe Agile Dribbling-functie in FIFA 21.

Basis controls van FIFA 21

Het duurt even voordat je gewend bent aan de verschillende combo’s die je kan maken om jouw tegenstanders te overdonderen, dus hier volgt een overzicht van het besturingsschema en alle combo’s die je kan maken in FIFA (met dank aan FIFPlay.com ).

Action PlayStation controls Xbox/PC controls Beweeg / Dribble / Til de bal L L Bescherm de bal L2 LT Skill Moves R R Simpele Skill Moves (VOLTA Football) L2 + R2 + L + Richting LT + RT + L + Richting Simpele Flicks (VOLTA FOOTBALL) R3 + L + Richting R3 + L + Richting Uitdagen (VOLTA FOOTBALL) L + geen richting + R2 ingedrukt houden L + geen richting + R2 ingedrukt houden Sprint / Snelle Dribble R2 ingedrukt houden + Richting RT ingedrukt houden + Richting Slow Dribble (alleen bij 11v11) L2 + R2 + L + Richting LT + RT + L + Richting Face Up Dribbling L2 + R2 LT + RT Strafe Dribble L1 + L LB + L Strafe Dribble (Gezichtsrichting) L1 + R1 + L LB + RB + L Laat bal gaan R1 ingedrukt houden + L (weg van bal) RB ingedrukt houden + L (weg van bal) Afschermen/Jockey L2 ingedrukt houden + Richting LT Hold Down + Richting Eerste aanraking/Knock-On R2 + R + Richting RT + R + Richting Stop bal R2 + geen richting RT + geen richting Jostle (Ball in de lucht) L2 LT Stop en kijk richting goal L + geen richting + L1 L + geen richting + LB Vermomde eerste aanraking R1 ngedrukt houden + L (naar bal) RB Press and Hold + L (naar bal) Set Up Touch R1 + R + Direction (ingedrukt) RB + R + Direction (ingedrukt) Nep Pass Vierkantje dan X + richting X dan A + richting Nep Shot Cirkel dan X + richting B dan A + richting Time Jouw Schot Cirkel + Cirkel (getimed) B + B (getimed) Dummy a Pass L + geen richting + R1 ingedrukt houden L + geen richting + RB ingedrukt houden Trigger Run L1 LB Roep ondersteuning R1 RB Cancel L2 + R2 LT + RT

Voordat je helemaal gek gaat doen, is het belangrijk om de bal dichtbij te houden zodat je altijd controle houdt over de bal. Hierna moet je het langzaam en snel dribbelen onder de knie krijgen. Daarnaast kunnen goed getimede skill moves het verschil betekenen tussen een nipte overwinning en een pijnlijke nederlaag!

Agile Dribbling in FIFA 21

Ga voor de tegenaanval © EA Sports

Agile Dribbling is een nieuwe toevoeging aan de FIFA-serie. Deze nieuwe functie is volgens ontwikkelaar EA afgeleid van enkele van de beste dribbelaars in de voetbalwereld. Agile Dribbling is voornamelijk bedoeld om de speler de mogelijkheid te geven om de bal snel van links naar rechts te bewegen om zo de verdedigers van de tegenstander te slim af te zijn. Met het juiste gebruik van deze functie kan je meer kansen creëren om te scoren.

EA stelt voor om Agile Dribbling uit te voeren door R1/RB ingedrukt te houden terwijl je de linker stick beweegt. Als je het goed doet, merk je dat je de bal met precieze inputs kan besturen. Elke speler in het spel kan de functie gebruiken “maar als de vaardigheden Dribbling, Agility, Reactions en Ball Control van een speler hoger zijn, kan die speler de bal beter aan zijn voeten houden."

Er is ook een andere functie genaamd Contextual Agile Dribbling waarin de speler automatisch Agile Dribbling gebruikt wanneer dit van toepassing is. Deze optie kun je echter makkelijk uitschakelen in als je volledige controle wil behouden over elk detail op het speelveld.

Oefening baart kunst

FIFA 21 FUT © EA Sports

Het zijn behoorlijk wat vaardigheden die je moet leren als je een echte professionele dribbelaar wil worden, maar maak je daar maar niet te druk om. Als je genoeg tijd in het spel steekt dan komen die vette combo’s vanzelf wel. Om beter te oefenen, kun je ook gewoon naar de oefenarena gaan. Het is de beste manier om even op te warmen voordat je aan een echt potje begint!