aan FIFA Ultimate Team van de afgelopen tijd. FUT Draft is een betaalde gamemode die on- of offline gespeeld kan worden. Je begint een Draft met het samenstellen van je team, vervolgens speel je maximaal vier wedstrijden waarmee je packs kunt verdienen.

De Draft-mode is een van de meest succesvolle toevoeging aan FIFA Ultimate Team van de afgelopen tijd. FUT Draft is een betaalde gamemode die on- of offline gespeeld kan worden. Je begint een Draft met het samenstellen van je team, vervolgens speel je maximaal vier wedstrijden waarmee je packs kunt verdienen.

De Draft-mode is een van de meest succesvolle toevoeging aan FIFA Ultimate Team van de afgelopen tijd. FUT Draft is een betaalde gamemode die on- of offline gespeeld kan worden. Je begint een Draft met het samenstellen van je team, vervolgens speel je maximaal vier wedstrijden waarmee je packs kunt verdienen.

. De toegangsprijs is 15.000 munten, 300 FIFA Points of een FUT Draft Token, die je, als je geluk hebt, in een pack kunt krijgen.

Zoals gezegd is FUT Draft een betaalde game-mode . De toegangsprijs is 15.000 munten, 300 FIFA Points of een FUT Draft Token, die je, als je geluk hebt, in een pack kunt krijgen.

Zoals gezegd is FUT Draft een betaalde game-mode . De toegangsprijs is 15.000 munten, 300 FIFA Points of een FUT Draft Token, die je, als je geluk hebt, in een pack kunt krijgen.

Nadat je alle spelers, en een coach, gekozen hebt wordt je team vastgelegd. Na de lock-in is het mogelijk om spelers van plek te wisselen en persoonlijke tactieken aan te passen, maar de formatie en de teamgeeststijl of positie van spelers kunnen niet meer veranderd worden.

Nadat je alle spelers, en een coach, gekozen hebt wordt je team vastgelegd. Na de lock-in is het mogelijk om spelers van plek te wisselen en persoonlijke tactieken aan te passen, maar de formatie en de teamgeeststijl of positie van spelers kunnen niet meer veranderd worden.

die je moet maken is met welke opstelling je gaat spelen, denk hier dus goed over na. Welke opstelling ben je gewend of past het beste bij je speelstijl? Ben je gewend om met veel aanvallers te spelen, of heb je toch liever twee controlerende middenvelders?

De eerste belangrijke keuze die je moet maken is met welke opstelling je gaat spelen, denk hier dus goed over na. Welke opstelling ben je gewend of past het beste bij je speelstijl? Ben je gewend om met veel aanvallers te spelen, of heb je toch liever twee controlerende middenvelders?

De eerste belangrijke keuze die je moet maken is met welke opstelling je gaat spelen, denk hier dus goed over na. Welke opstelling ben je gewend of past het beste bij je speelstijl? Ben je gewend om met veel aanvallers te spelen, of heb je toch liever twee controlerende middenvelders?