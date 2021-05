Zo bouw je een team in FIFA 21 Managerial Masterpieces

. Allemaal door het voltooien van verschillende objectives in vriendschappelijke game modes. ‘Managerial Masterpieces’ is daarin de meest gebruikte gamemode.

. Dit was eerder dit jaar 77 en is sinds kort verhoogd naar 79. Grote kans dat jij dus niet jouw eigen Ultimate Team kan gebruiken binnen Managerial Masterpieces. Je zal een aantal spelers met een lage rating in je team moeten stoppen om aan deze rating te voldoen.

