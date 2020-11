Veroorzaak een doelpuntenregen in FIFA 21 met deze tips

In FIFA 21 zijn er meer mogelijkheden om te scoren dan in FIFA 20. Vorig jaar had je de grootste scoringskans door de bal in de korte hoek te mikken. Dit jaar ontbreekt er een specifieke manier om makkelijk een doelpunt te scoren. Korte hoek, verre hoek, lobje over de keeper, in FIFA 21 kan het allemaal!

Er zijn wel een aantal spelelementen die erg nuttig zijn als jij deze in je aanvallende formatie en spel gaat verwerken. Dit zorgt ervoor dat jij meer kansen creëert en uiteindelijk meer doelpunten scoort. Deze gaan wij nu stuk voor stuk behandelen!

Snelheid op de flanken

De counter in FIFA 21 is erg effectief. Hierbij is snelheid noodzakelijk, vooral op de flanken. Dit is zelfs een must om meer scoringskansen te creëren. Met snelle buitenspelers zorg je ervoor dat je de ruimtes achter de verdediging beter kan benutten. Tevens kan je veel sneller omschakelen terwijl de meeste spelers van de tegenstander nog voorin staan.

Master skill moves

Elk jaar lijkt het inzetten van skill moves meer resultaat op te leveren. In FIFA 21 zijn skill moves een vereiste om te beheersen. Niet alleen de simpele ball roll, maar ook de meer geavanceerde skill moves . Zo heb je een nieuwe skill move ‘the bridge’ waarmee je met een versnelling langs een verdediger kan gaan.

In FIFA 21 is er ook een nieuwe manier van dribbelen geïntroduceerd in de vorm van agile dribbling. Hiermee heb je de mogelijkheid om de bal nog dicht bij de voet te houden, waardoor je hele snelle bewegingen kunt maken.

Oefen je vrije trappen en corners

Vrije trappen en corners worden vrij gemakkelijk over het hoofd gezien als het om verbeterpunten aankomt. Dit kan voor jou als speler enorm in je voordeel werken wanneer jij de dode spelmomenten kan omzetten tot grote kansen. Er zijn voor zowel corners als vrije trappen meerdere mogelijkheden om ze te nemen.

Corner

Een corner werd de afgelopen jaren in de meeste gevallen kort genomen. In FIFA 21 kan je gerust eens de bal direct voor het doel slingeren . Je ziet spelers vaak de keeper naar de eerste paal bewegen, waardoor je hierop prima kunt anticiperen met een bal bij de tweede paal.

Vrije trap

De vrije trap wordt bijna nooit door spelers in één keer op doel geschoten. Echter, hoe dichter de bal tegen het zestienmetergebied ligt, hoe groter de kans is dat jij die bal direct in het doel kan schieten.

Oefen vooral op deze dode spelmomenten en kijk wat voor jou het beste werkt.

Ken je spelers en ook die van je tegenstander

Deze tip lijkt voor zich te spreken, maar toch gebeurd het nog vrij vaak dat men niet goed weet wat nou de exacte sterke en zwakke punten zijn van een speler. Om als voorbeeld te nemen is het natuurlijk enorm belangrijk om te weten wat de sterke voet is van een speler.