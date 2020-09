Zo haal je het meest uit FIFA 21 Ultimate Team

In FIFA 21 zijn er flink wat veranderingen doorgevoerd binnen de gameplay en de content van Ultimate Team. Een strategische aanpak is daarom gewenst. Er zijn verschillende manieren om jouw ultieme team te bouwen, maar daarvoor moet je wel de fijne kneepjes van het FIFA-vak kennen!

De aanval is de beste verdediging, zeggen ze toch? Daar denken de beste verdedigers in FIFA 21 wel anders over.

Start met een goedkoop startersteam