Dit zijn de vijf beste formaties in FIFA 22!

Dit is een sterk aanvallende formatie die voor sommige spelers - vooral diegene die het beu zijn om tegen diepliggende tegenstanders te spelen - het plezier in het spel kan terugbrengen. Bij deze opstelling staat er elf man in de box, is het onmogelijk om een schot te lossen en is er gewoon geen aanspeelpunt voor doel.

De 352 kan in sommige gevallen je redding zijn. Door een sterk bezette voorhoede kan je eindelijk op de counter je tegenstander helemaal uit verband spelen. Met tot vijf aanvallende spelers kan je altijd wel ergens de bal kwijt. Houd wel in je achterhoofd dat je verdedigend net iets kwetsbaarder bent. Je gebruikt deze formatie dan ook het best om jezelf terug te vechten in een wedstrijd. Zodra je de voorsprong of gelijkmaker gemaakt hebt, switch je terug naar een gebalanceerde formatie.

