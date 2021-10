Het is heel fijn om fijne dribbelaars als Neymar en Messi in je FIFA 22-team te hebben, maar als je vervolgens zelf het dribbelen niet onder de knie hebt, win je alsnog geen wedstrijden! Er zit een bepaalde techniek achter het dribbelen in een FIFA-game, en daar gaan we het in dit artikel over hebben.

Leer meer dan alleen de basistechnieken

Iedereen die ook maar een beetje ervaring heeft met FIFA, weet hoe je een speler laat bewegen, hoe je een bal afspeelt en hoe je scoort. Het duurt niet heel lang om deze basistechnieken onder de knie te krijgen. Als je op zoek bent naar meer diepgang in je spel, is het echter aan te raden om meerdere manieren te leren om met de bal om te gaan. Zo kan je in plaats van iedere keer als een kip zonder kop op je tegenstander af te rennen, er ook eens voor kiezen om de bal kort bij je te houden, vervolgens een trucje te doen en een nepschot uit te voeren. Er zijn talloze mogelijkheden, zoals in het schema hieronder te zien is.

Actie PlayStation-knoppen XBOX-- en PC-knoppen Bewegen/Dribbel/Til de bal L L Bescherm de bal L2 LT Skill Moves R R Sprint/Snelle dribbel R2 naar beneden + richting RT naar beneden + richting Slome dribbel L2 + R2 + L + richting LT + RT + L + richting Face up dribbel L2 + R2 LT + RT Streef dribbel L1 + L LB + L Streef dribbel (Zet kijkrichting vast) L1 + R1 + L LB + RB + L Laat de ball lopen R1 ingedrukt houden + L (weg van de bal) RB ingedrukt houden + L (weg van de bal) Afschermen/Jockey L2 inhouden + richting LT inhouden + richting Eerste aanraking/Tikje R2 + R + richting RT + R + richting Stop de bal R2 zonder richting RT zonder richting Jostle (bal in de lucht) L2 LT Stop en draai naar het doel L + L1 zonder richting L + LB zonder richting Verborgen eerste aanraking R1 inhouden + L (richting de bal) RB inhouden + L (richting de bal) Set Up Touch R1 + R + Richting (inhouden) RB + R + Richting (inhouden) Nep pass Vierkantje, dan kruisje + richting X, dan A + richting Nep schot Rondje, dan kruisje + richting B, dan A + richting Time je schot Rondje + Rondje (getimed) B + B (getimed) Dummy Pass L zonder richting + R1 inhouden L zonder richting + RB inhouden Rennen triggeren L1 LB Roep om hulp R1 RB Cancel L2 + R2 LT + RT

Gebruik Agile Dribbling

Agile Dribbling is een optie die sinds FIFA 21 in de game zit, maar ook in FIFA 22 weer goed van pas kan komen. Door R1/RB ingedrukt te houden terwijl je de linker stick beweegt, kan je de bal met precieze invoer besturen. Iedere speler kan dit, maar voor spelers met betere balcontrole is het uiteraard effectiever. Met deze functie krijg je meer controle over de bal dan normaal, waardoor je betere dribbels uit kan voeren.

Leer en gebruik de skillmoves

Als je weleens een potje online speelt, weet je het als geen ander: iedereen gebruikt skillmoves, en ze zijn enorm effectief. Vooral als je een speler met vier of zelfs vijf sterren skillmoves hebt, kan je een tegenstander helemaal gek maken. Leer uit je hoofd welke spelers wat doen bij welke bewegingen, en gebruik de juiste skill in de juiste situatie. Doe echter niet te gek met de skillmoves, en ga niet in je eigen 16 hooghouden met een centrale verdediger zonder balgevoel. Dan dol je namelijk waarschijnlijk alleen jezelf!

Meerdere factoren

Het gaat er niet alleen om dat je weet welke knoppen je in moet drukken bij het dribbelen. Je speler hoeft zelfs niet perse skillmoves van vier of vijf sterren te hebben. Het is eerder een combinatie van verschillende statistieken die het dribbelen makkelijker maken. Agility, Ball Control en Dribbling zijn allemaal even belangrijk wanneer je een succesvolle dribbel uit probeert te voeren.

Om het dribbelen onder de knie te krijgen, hoef je niet meteen een online potje in te duiken. De kans is namelijk aanwezig dat de eerste paar keer dat je de verschillende knoppencombinaties indrukt, het niet helemaal zal gaan. Dan loop je alleen maar onnodig balverlies op wat tot tegendoelpunten kan leiden. Ga dus eerst de oefenarena in, waar je zonder druk kan experimenten met de mogelijkheden.

Ken je tegenstander

Dribbelen kan dus enorm goed van pas komen, maar niet in iedere situatie is het de beste optie. Vooral wanneer je online speelt, is het goed om in de gaten te houden hoe je tegenstander je dribbels verdedigt. Als hij gedisciplineerd zijn man voor zich blijft houden, heeft hij ervaring met het verdedigen van dribbels en is het wellicht slimmer om een snellere manier van aanvallen te kiezen. Een tegenstander zonder geduld komt eerder invliegen met tackles, iets waar een dribbelaar geen enkel probleem mee heeft. Gebruik dan juist veel dribbels om je tegenstander volledig uit te spelen.