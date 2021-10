Dit zijn de beste formaties in FIFA 22

Het kiezen van de formatie die het best bij jou past hangt niet alleen af van je speelstijl , maar ook van de spelers die je ter beschikking hebt. Heb je twee topspitsen in huis, dan valt een 4-1-2-1-2 formatie namelijk te overwegen om ze beide het team in te krijgen. Daar geef je echter twee vleugelaanvallers voor op, wat niet handig is als je bijvoorbeeld met Manchester United speelt en de snelle aanvallers Rashford en Sancho in je selectie hebt.

Het vinden van een goede formatie is belangrijk om het beste uit jezelf en je spelers te halen , dus hier zijn de beste formaties om in FIFA 22 te gebruiken.

4-2-3-1

Wijnaldum in FIFA 22 © EA

4-2-3-1 is misschien wel de meest gebruikte formatie in ongeveer iedere FIFA-game van de afgelopen jaren, simpelweg omdat het in alle opzichten wat biedt . De twee verdedigende middenvelders bieden genoeg defensieve stabiliteit, terwijl de nummer 10 drie aanvallende spelers voor zich heeft staan om kansen voor te creëren. Daarnaast is deze formatie vrij flexibel.

Je kan een hoge lijn spelen om je verdedigende middenvelders meer bij de aanval te betrekken; je kan het breed uitzetten, zodat je vleugelaanvallers meer gebruikmaken van de ruimte aan de zijlijn of ze juist naar binnen trekken, om via snelle combinaties met de nummer 10 kansen te creëren voor de spits.

4-1-2-1-2

4-1-2-1-2 is de formatie waarbij je met een ruit op het middenveld speelt. Het beschikken over vier middenvelders zorgt ervoor dat je bijna altijd een overhand hebt in het centrum van het veld , waardoor je wedstrijden eerder domineert. Dit gaat echter wel ten koste van je vleugelaanvallers, met als logische gevolg dat deze formatie meer focus legt op het voetballen door het midden van het veld. Vooraan staan twee spitsen, die vaak van positie kunnen wisselen en die als twee dodelijke opties voor de goal kunnen functioneren.

4-3-3

RB Leipzig in FIFA 22 © EA Sports

In Nederland is 4-3-3 de meest voorkomende formatie, dus misschien wil je deze ook graag in FIFA toepassen. 4-3-3 komt op veel manieren overeen met 4-2-3-1, hoewel je niet met een nummer 10 speelt en kiest voor een evenwichtiger middenveld. De nummer 10 positie is vrij belangrijk in FIFA en hier staan vaak ook een paar van de beste spelers, wat verklaart waarom 4-2-3-1 de populairdere formatie is . Maar aangezien 4-3-3 iets meer defensieve stabiliteit geeft, zijn er zeker geschikte momenten om deze formatie toe te passen. Of, natuurlijk, als je geen sterspeler op nummer 10 ter beschikking hebt!

4-2-2-2-2

Het klassieke 4-4-2 – of 4-2-2-2, zoals het tegenwoordig vaker genoemd wordt – valt vandaag de dag nog maar zelden op de voetbalvelden te bewonderen . Wanneer je ervoor kiest om zowel twee vleugelaanvallers als twee spitsen op te stellen, geef je namelijk een hele hoop overmacht op het middenveld weg, met als waarschijnlijk gevolg dat je overrompel wordt.

In FIFA, waar het tempo een stuk hoger ligt dan in het echt, is het makkelijker om het middenveld over te slaan en direct je aanvallers te zoeken. Zij zullen in een 4-2-2-2 formatie de overhand hebben omdat ze één op één kunnen lopen met de verdediging van de tegenstander. Let er bij deze formatie wel op dat je zoveel mogelijk gebruikmaakt van je vleugelaanvallers, en de bal niet voortdurend door het midden probeert te spelen. Hier ben je namelijk in de minderheid ten opzichte van je tegenstander.

3-5-2

Trent Alexander Arnold in FIFA 22 © EA

De 3-5-2 formatie is er een die je niet heel vaak tegen zal komen, maar ook in FIFA zeker goed van pas kan komen. In verdedigend opzicht is deze formatie sterk, waarbij je drie verdedigers als een huis staan. Aanvallend is het aan je vleugelverdedigers om zo snel mogelijk de achterlijn op te zoeken, om vervolgens de bal de zestien in te slingeren waar twee spitsen staan om het af te maken. De drie centrale verdedigers die achterin overblijven , moeten genoeg stabiliteit bieden om bij een counter niet perse een tegengoal te incasseren.

Ook bij deze formatie speel je zonder twee klassieke vleugelaanvallers , dus wanneer je er hier een paar goede van in je team hebt, is het kiezen van een 3-5-2 formatie wellicht niet de meest verstandige keuze. Als je beschikt over goede vleugelverdedigers zoals Trend-Alexander Arnold en Robertson van Liverpool, valt de formatie te overwegen. Hun rol is immers van cruciaal belang bij 3-5-2!