Spelen met Icons is leuk in FIFA 22, maar het is niet altijd even makkelijk om een Icon te bemachtigen . Gelukkig zijn er ook dit jaar weer Icon Swaps, die dit tijdelijk een stuk makkelijker maken. Lees hier alles wat je moet weten over Icon Swaps in FIFA 22.

Wat zijn Icons?

Sinds enkele jaren is het mogelijk om in FIFA Icon-kaarten te bemachtigen. Dit zijn FIFA Ultimate Team-kaarten van inmiddels gestopte voetballers, zoals Johan Cruijff, Marco van Basten en sinds dit jaar ook Robin van Persie, om wat Nederlandse voorbeelden te geven. Dit zijn, zoals de spelers ooit ook in het echt waren, erg goede kaarten die zeer veel waard zijn op de transfermarkt . Afhankelijk van het kaartje, kunnen Icons vijfhonderdduizend tot meerdere miljoenen coins waard zijn. Geen wonder dus dat deze felbegeerde kaarten een grote rol spelen in ieder FIFA Ultimate Team-seizoen.

Wat zijn Icon Swaps?

Icon Swaps is een manier voor de wat meer casual speler van FIFA om alsnog met deze peperdure spelers aan de slag te gaan, zonder dat je talloze uren in het spel hoeft te steken of een berg geld uit moet geven. Icon Swaps is namelijk een promo van EA die meestal vier keer per jaar plaatsvindt . Tijdens deze periode kan de speler verschillende in-game objectives voltooien, zoals Squad Battles, Division Rivals en FUT Friendlies, om tokens te krijgen. Deze tokens kunnen vervolgens gebruikt worden om icons en pakjes te claimen via Squad Building Challenges.

Wanneer komen Icon Swaps?

FIFA 22 Alle Icons © EA

Icon Swaps is dus slechts enkele keren per jaar beschikbaar, vaak vier keer per FIFA-game. EA heeft momenteel nog geen releasedatum van Icon Swaps 1 voor FIFA 22 aangekondigd, maar gebaseerd op vorig jaar kunnen we ervan uitgaan dat Icon Swaps 1 aan het begin van seizoen 3 live gaat, wellicht op vrijdag 24 december .

Als we de doorgaans betrouwbare website FIFPlay mogen geloven, duurt het echter nog even voordat de Icon Swaps verschijnen. Ze geven aan dat Icon Swaps 1 pas op 18 februari 2022 gaat gebeuren , en tot ergens in april duurt. Er zouden zes Icons bij betrokken zijn (één Base, twee Mid en drie Prime Icons), achttien Token-spelers en vijftien Squad Building Challenges. Vooralsnog blijft het echter afwachten tot EA een releasedatum bekendmaakt.

Hoe bereid je je voor op Icon Swaps?

Is het belangrijk om je goed voor te bereiden op Icon Swaps? Dat ligt eraan hoe intensief je de Icons wil gaan sparen . In FIFA 21 bracht EA First Owned Requirement terug, wat betekent dat je voor bepaalde challenges alleen spelers kan gebruiken die je zelf voor het eerst bemachtigd hebt via Objectives, Squad Building Challenges of via pakjes. Wanneer je een speler op de transfermarkt koopt, heeft deze dus ook voor een ander team gespeeld en telt deze niet.

Dergelijke restricties zijn regelmatig van toepassing bij Icon Swaps Objectives. Hierdoor is het verstandig om goede spelers van de beste competities te bewaren, goede spelers uit populaire landen achter de hand te houden, en Loan Squad Building Challenges te voltooien om bruikbare metakaarten uit de sterkste competities te krijgen.

Wat zijn de Icon Swaps rewards?

Aangezien de Icon Swaps nog niet uitgekomen zijn voor FIFA 22, is het nog niet bekend welke rewards precies binnen te halen zijn. Afgaand op de rewards uit de vorige edities van Icon Swaps in FIFA 21, kunnen we er echter van uitgaan dat ook dit jaar de rewards absoluut weer de moeite waard zullen zijn. Soms kan je voor slechts negen tokens al een Prime Icon Diego Maradona in huis halen , of als je voor de hoofdprijs wil gaan door zeventien tokens uit te geven: een Icon Moments Zinedine Zidane.

We zijn hoe dan ook enorm benieuwd wat Icon Swaps ons dit jaar gaat bieden, wanneer het voor FIFA 22 verschijnt.