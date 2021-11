Natuurlijk is het leuk om huidige legendes als Messi en Ronaldo in je team te hebben, maar spelen met de beste voetballers uit het verleden is ook bijzonder! Net zoals ieder jaar kan je ook in FIFA 22 de nodige veteraanvoetballers kopen, en zijn er zelfs een paar opties bijgekomen. Zo heeft de Nederlandse voetballer Robin van Persie dit jaar zijn eerste Icon-kaart gekregen!

Wat zijn Icons?

Voordat we dieper ingaan op de beste manieren om Icons te krijgen in FIFA 22, is het eerst handig om te weten wat Icons precies zijn en wie de beste Icons zijn om aan te schaffen. Dan weet je tenminste waar je het voor doet.

Sinds FIFA 19 zijn er vier varianten van iedere Icon, namelijk de Base Icon, Middle Icon, Prime Icon en Icon Moments. Ieder kaartje is op een andere fase van de carrière van iedere speler gericht. Zo pakt de Prime Icon-kaart het moment waarop de desbetreffende speler op zijn best was.

Niet alle Icon-kaarten zitten al meteen in de game; ze worden geleidelijk toegevoegd. Momenteel zijn alleen de Base en Middle Icons beschikbaar, terwijl de Prime Icons meestal rond kerst onthuld worden en de Icon Moments pas in het eerste kwartaal van 2022 zullen verschijnen.

Wie zijn de beste Icons?

De Middle Icons zijn momenteel de beste Icons, omdat de Prime Icons dus nog niet beschikbaar zijn. De Middle Icons met de hoogste ratings zijn Diego Maradonna (95), Pelé (95), Zinedine Zidane (94) en Ronaldo (94). Onze Nederlandse legende Johan Cruyff heeft een Icon-kaart met een 91-rating. De Icons die dit jaar voor het eerst in de game zitten zijn Wayne Rooney, Iker Casillas, Robin van Persie en Cafu.

Hoe krijg je Icons?

Er zijn drie manieren om Icons binnen te slepen als versterking voor je Ultimate Team. Omdat Icons erg goede en dus erg dure spelers zijn, moet je er echter rekening mee houden dat het een tijdje kan duren voordat je ze kan bemachtigen, en dat het niet altijd de beste opties zijn om voor te gaan. Maar het is natuurlijk erg leuk om met deze legendes aan de slag te gaan, dus hier is hoe je het doet:

1. Door packs te openen

Het klinkt erg voor de hand liggend, en dat is het misschien ook wel, maar het constant blijven openen van pakjes is een van de manieren om Icons te krijgen. Je zal echter een hoop packs moeten openen en/of veel geluk hebben voordat je er een krijgt, want de kans is kleiner dan 1%.

2. Door Icon Swap Squad Building Challenges te voltooien

Er zitten Icon Swap Squad Building Challenges in FIFA 22 die, wanneer je ze voltooit, een Icon-kaartje opleveren. Dit zijn echter vrij moeilijke challenges, maar dat is ook wel te verwachten aangezien je er een mooie prijs voor terugkrijgt.

3. Door ze op de transfermarkt te kopen

Natuurlijk kan je Icons ook gewoon op de transfermarkt kopen, net zoals iedere speler. Houd er echter wel rekening dat je hier flink wat coins voor opzij mag leggen, aangezien Icons niet goedkoop zijn. Op het moment van schrijven kost Filippo Inzaghi, die met zijn 85 rating één van de slechtste Icons is, maar liefst 94 duizend coins. Wil je voor een écht goede Icon gaan, ga je al snel richting de half miljoen coins, terwijl de sterspelers Pelé en Ronaldo ieder 5,1 miljoen en 7,7 miljoen coins kosten.

Conclusie: veel spelen

Het komt erop neer dat het verzamelen van Icons een dure hobby is waar veel tijd in gaat zitten. Daarom raden we je aan zoveel mogelijk potjes te spelen, en daar met een beetje geluk ook in ieder geval iets meer dan de helft van te winnen. Icons verzamelen is prijzig, maar wel een leuke bezigheid waar veel FIFA 22-spelers zich ook dit jaar mee bezig zullen houden.