Rond de start van de zomer is het voor Electronic Arts het moment om de eerste nieuwtjes van de nieuwe FIFA naar buiten te brengen. Zo weten we al dat we nieuwe spelers items te zien krijgen in de vorm van FUT Heroes. Zoals elk jaar zien we ook weer veel aanpassingen in de gameplay. In FIFA 22 gaan we kennismaken met de HyperMotion-technologie. Benieuwd wat dit allemaal betekent? Lees dan snel verder!