Schieten in FIFA 22. We weten allemaal hoe het moet, toch? Je drukt op cirkel of B, afhankelijk van het platform waar je op speelt, en de speler doet de rest. Ja, dat is de basis, maar zo simpel blijft het niet . Er zit veel meer achter het principe van schieten in FIFA, en afwerken goed onder de knie krijgen helpt je daadwerkelijk om meer goals te scoren. Lees dus vooral de volgende tips om beter te leren schieten in FIFA 22!

Controls om te schieten

Naast het normale schot zijn er nog veel meer manieren om het doel van de tegenstander onder vuur te leggen . Bekijk de onderstaande tabel om de controls alvast te leren.

Schiettechniek PlayStation controls Xbox/PC controls Schieten/koppen/volley O B Getimed schot O + O (getimed B + B (getimed) Lob schot L1 + O LB + B Finesse schot R1 + O RB + B Laag schot L1 + R1 + O (tikje) LB + RB + B (tikje) Nepschot O dan X + richting B dan A + richting Flair schot L2 + O LT + B Penalty L (mikken) + O (schieten) L (mikken) + B (schieten)

Schieten/koppen/volley

Door simpelweg O/B in te drukken kan je al regelmatig trefzeker zijn . Je hoeft namelijk niet altijd speciale manoeuvres uit te voeren om effectief te zijn. Wanneer een rechtspoot rechts in de zestien voor de keeper komt, heeft een finesse schot bijvoorbeeld geen zin. Ga dan voor het normale schot, waarmee je de grootste kans hebt om doel te treffen.

Een bal uit de lucht kan je ook het beste pakken met O/B , omdat je speler dan voor een volley of kopbal zal gaan, afhankelijk van waar de bal precies terechtkomt. Volleys zie je niet heel vaak doel raken in FIFA, maar echte koppers als Cristiano Ronaldo of Virgil van Dijk weten wel degelijk zo nu en dan het net te vinden met hun hoofd.

Getimed schot

Het getimede schot was enkele jaren geleden een vrij controversiële toevoeging aan FIFA. Wanneer deze techniek goed uitgevoerd werd, stond het namelijk zo goed als garant voor een goal . In FIFA 22 is het getimede schot beter gebalanceerd en gebruiken eigenlijk niet zo heel veel mensen het meer. Als je het goed onder de knie hebt, is het echter nog steeds een prima manier om te scoren.

Lob schot

Scoren met een lobje is een van de meest ondeugende manieren om de doelman te passeren. In FIFA doet een situatie waarin je de tegenstander in de maling kan nemen zich weleens voor, hoewel het vooral afhangt van het uitkomgedrag van de tegenstander . Een volledig door de computer bestuurde keeper komt namelijk zelden ver genoeg uit om gelobd te worden, terwijl een online speler regelmatig de neiging zal hebben om zijn keeper wél ver genoeg uit te laten komen.

Finesseschot

Het finesseschot is wellicht de meest gebruikte manier van schieten en niet alleen in FIFA 22, maar ook in de voorgaande edities. Het is een geplaatst schot, dat je voornamelijk kan gebruiken om de bal om de keeper heen te krullen . Iedere speler kan het – je hoeft er geen vijf sterren skillmoves voor te hebben. Vooral buitenspelers die geneigd zijn naar binnen te trekken om met hun goede voet te schieten, zoals Arjan Robben in zijn beste jaren maar al te vaak succesvol deed, maken goed gebruik van het finesseschot.

Ook is het finesseschot erg populair omdat je het in de meeste situaties kan gebruiken , hoewel het misschien niet altijd de allerbeste optie is.

Laag schot

Een schiettechniek die niet veel spelers gebruiken, maar wel erg effectief kan zijn, is het lage schot. Het is tevens een hard schot, maar dan echt over de grond. Omdat keepers langer onderweg zijn met een duik naar de grond dan naar een bovenhoek, is een goed geplaatst laag schoot moeilijker tegen te houden . In één op één situaties met de keeper is een laag schot soms beter dan een finesse schot.

Nepschot

Het nepschot is de enige schiettechniek waarbij de speler niet de intentie heeft om de bal op goal te jagen . Zoals de naam al zegt, is dit namelijk geen schot. De voetballer maakte de beweging wel, maar kapt deze op het laatste moment af. Het is in principe dus een schijnbeweging, bedoeld om de verdediger het bos in te sturen. Erg handig, maar doe het niet te vaak, want je tegenstander valt er niet iedere keer voor!