Net zoals in de echte voetbalwereld bepaalt geld hoe succesvol je bent in FIFA Ultimate Team. Heb je meer geld, dan kan je betere spelers kopen en is de kans op winst automatisch groter. Dus is het handig om te weten hoe je zo snel en efficiënt mogelijk coins kan verdienen. Met deze tips moet dat geen probleem zijn!

Speel veel potjes

RB Leipzig in FIFA 22 © EA Sports

Laten we meteen in huis vallen met de meest logische tip: speel veel potjes FUT. Dit is namelijk de meest voor de hand liggende en makkelijkste manier om coins te verdienen. Afhankelijk van hoe goed of slecht je speelt, krijg je na ieder potje een aantal coins .

Vooral wanneer je net begint, is dit een belangrijke bron van inkomsten om je eerste degelijke team mee op papier te zetten. Raak niet gedemotiveerd als het aanvankelijk wat minder soepel gaat , want ook als je verliest krijg je munten!

Doe mee aan Squad Battles en Divison Rivals

Het spelen van normale FUT-potjes is dus één manier, maar als je effectiever munten wil verdienen dan is het slim om deel te nemen aan Squad Battles en Division Rivals. In het geval van beide modi krijg je punten naarmate je meer potjes speelt, en iedere week beland je gebaseerd op je resultaten in verschillende tiers. Hoe hoger je stijgt in deze rankings, hoe meer beloningen je uiteindelijk krijgt. Het leuke is, je kan zelf kiezen of je munten, pakjes of een mix van beide ontvangt.

Verdien Coin Boosts

Zoals in iedere FIFA kan je ook in FIFA 22 de nodige Coin Boosts vrijspelen, bijvoorbeeld door doelstellingen te voltooien of XP te verdienen voor je seizoensdoelstellingen. De Coin Boosts duren vijf tot vijftien wedstrijden en geven maximaal 1000 extra coins per wedstrijd, waarmee het zeker geen bonus is om nee tegen te zeggen!

Houd een oogje op de transfermarkt

FIFA 22 © EA Sports

Door potjes te spelen verdien je dus coins die je nodig hebt om te investeren in spelers op de transfermarkt. Wees echter slim in de keuzes die je hier maakt, aangezien er veel winst te behalen valt. Geef niet altijd de hoofdprijs uit voor een kaartje dat je leuk vindt, maar zoek de goede dealtjes uit die niet alleen je team sterker maken, maar je ook meer geld op kunnen leveren. Een kaartje scoren voor 50.000 coins dat normaal misschien het dubbele waard is, is uiteraard het schoolvoorbeeld van goed zaken doen.

Het doet er ook toe op welke dag in de week je spelers koopt en verkoopt. Het verstandigste is om spelers op zondag of maandagochtend te kopen , wanneer ze het goedkoopst zijn. Vervolgens vérkoop je ze weer op donderdagavond of vrijdagochtend, wanneer de prijzen in de meeste gevallen het hoogst zijn.

Doe de SBC’s

De Squad Building Challenges worden bijna dagelijks uitgebracht, en zijn een makkelijke manier om veel muntjes te verdienen. Spelers die normaal gesproken misschien niet meer waard zijn dan 1000 munten, kunnen door de SBC opeens 5000 munten opleveren . Check iedere dag even of hier eenvoudige winst te behalen valt!

Verkoop spelers die je niet nodig hebt

Het heeft geen zin om een selectie van meer dan vijfentwintig goede spelers te hebben , je kan er immers maar elf tegelijk opstellen. Wees daarom niet bang om spelers te verkopen die je niet nodig hebt, hoewel je wel het juiste moment moet kiezen om dit te doen.

Zoals eerder genoemd is donderdagavond of vrijdagochtend doorgaans het beste moment om dit te doen. Check eerst altijd even de gemiddelde verkoopprijs van een speler via internet om te verzekeren dat je jezelf niet tekort doet, want dat zou natuurlijk zonde zijn.

Het draait niet alleen om je spelers

Het feit dat FUT niet alleen draait om het bemachtigen van de beste spelers in de wereld, vergeten sommige spelers weleens. Zo zijn er ook managerkaarten en Consumables die je niet allemaal nodig hebt, en in sommige gevallen maar beter kan verkopen. Uiteraard leveren deze kaarten je minder coins op, maar het is een makkelijke manier om toch net even wat extra geld te verdienen .