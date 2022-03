De vetste stadions in FIFA 22

Iedere voetbalfan is vast weleens in een voetbalstadion geweest. Of het nu de Johan Cruijff Arena is van Ajax, de Koel van VVV-Venlo of misschien wel eentje in het buitenland. Iedere voetbalfan zal beamen dat de sfeer in dergelijke stadions vaak geweldig is. In FIFA probeert EA dat na te bootsen, wat in het ene stadion beter lukt dan in het ander. Bij de volgende stadions zijn ze daar het meest in geslaagd!

Wembley

Wembley Stadium © Wikimedia Commons

Het Wembley stadion in Londen blijft een van de indrukwekkendste stadions in de wereld. Met een gigantische capaciteit van 90.000 duizend toeschouwers is het niet alleen een van de grootste stadions, maar ook een van de meest speciale. Wembley behoort namelijk niet tot één specifieke club, zoals de meeste voetbalstadions, maar wordt alleen gebruikt voor belangrijke wedstrijden. In Engeland worden de finalewedstrijden van de bekercompetities er bijvoorbeeld in gespeeld. Ook het nationale elftal speelt er veel wedstrijden in. Kortom, als je in Wembley speelt, dan heb je het gemaakt.

Johan Cruijff Arena

Natuurlijk is deze lijst niet compleet zonder een stadion van eigen bodem. De Johan Cruijff Arena van Ajax mag er dan ook zeker wezen. Met een capaciteit van 54.846 is het misschien niet het grootste stadion dat er is, maar de sfeer zit er toch altijd goed in. Niet alleen is dit het stadion waar Ajax bijna wekelijks te zien is, ook het Nederlands elftal speelt regelmatig zijn wedstrijden in de Arena.

Old Trafford

Het Old Trafford stadion van Manchester United uit Engeland is zonder twijfel een van de mooiste stadions in de wereld. Er passen maar liefst 74.879 duizend man in, mede dankzij de torenhoge Sir Alex Ferguson Stand aan één zijkant van het veld. Zoals we gewend zijn van stadions in Engeland, zitten de fans overal rondom het veld erg dicht tegen de zijlijn. Hoewel de club de laatste jaren zware tijden beleeft, is het stadion aan het begin van deze eeuw de thuishaven van grootse successen geweest.

Anfield

Anfield FIFA © EA SPorts

‘You never walk alone’ is voor velen het eerste waar ze aan denken wanneer iemand over het Anfield stadion van Liverpool begint. Voor iedere wedstrijd wordt dit lied namelijk uit volle borst meegezongen door 53.394 gepassioneerde fans, die allemaal spandoeken en sjaaltjes in hun hand hebben. Ook in FIFA is dit erg overtuigend nagemaakt. Mede dankzij deze indrukwekkende openingsceremonie is Anfield al jaren ‘de twaalfde man’ wanneer Liverpool thuis speelt.

Signal Iduna Park

Het Signal Iduna Park van Borussia Dortmund biedt onderdak voor maar liefst 81.365 mensen, waardoor het een van de grootste stadions in Europa is. Deze capaciteit weet het stadion mede te bereiken dankzij de vele staanplaatsen, waar talloze grote Borussia Dortmund-fans tijdens iedere thuiswedstrijd volledig uit hun dak gaan. Ja, de sfeer in dit stadion zit er enorm goed in en dat wordt uitstekend overgebracht in FIFA 22.

Nieuwe stadions in FIFA 22

Ieder jaar voegt EA weer nieuwe stadions toe aan FIFA, zo ook in FIFA 22. Dit jaar was het tijd voor de Portugese grootmachten om wat liefde te ontvangen. Het Estadio da Luz van SL Benfica werd aan de game toegevoegd, en het is zeker een stadion dat er mag wezen. Er passen 64.642 mensen in en ziet er formidabel uit. Ook het stadion van FC Porto, genaamd Estadio do Dragao, zit nu in FIFA 22. Hier passen 50.035 mensen in.

Verder is het nu mogelijk om te spelen in de Reale Arena van Real Sociedad, de SchucoArena van Arminia Bielefeld, het Brentford Community Stadium van Brentford en ten slotte het Estadio Nuevo Mirandilla van Cadiz FC.