Op het EK eerder dit jaar presteerde Nederland alles behalve naar behoren. In de achtste finale tegen Tsjechië vlogen ‘we’ er na een teleurstellende wedstrijd uit, ondanks dat we op papier een sterker team hadden. Dat is ook wel aan de FIFA 22-ratings van de Nederlanders te zien, want er zit aardig wat talent tussen!

1. Virgil van Dijk, 89

Het hoeft als geen verrassing te komen dat Virgil van Dijk de Nederlander is met de hoogste rating in FIFA 22. In 2019 eindigde hij vlak achter Lionel Messi in de strijd om de Ballon d’Or, de prijs voor de beste voetballer van het kalenderjaar. Vorig seizoen lag hij er echter het hele jaar uit vanwege blessureleed, waardoor de topverdediger een kleine downgrade heeft gekregen in rating!

Als een verdediger met een rating van 89 heeft hij echter nog steeds alle elementen om het iedere FIFA-speler behoorlijk lastig te maken, door voor een potdichte defensie te zorgen.

2. Frenkie de Jong, 87

In tegenstelling tot Van Dijk heeft Frenkie de Jong geen downgrade gekregen, maar een upgrade van maar liefst twee! Daar heeft de centrale middenvelder dan ook een seizoen hard voor moeten werken bij FC Barcelona, waar hij is uitgegroeid tot een onmisbare kracht in het team van Ronald Koeman. In FIFA 22 kan je hem gebruiken om het middenveld te domineren met tackles en accurate passes, zowel over korte als lange afstanden.

3. Stefan de Vrij, 85

Na een uitstekend seizoen voor Internazionale in de Serie A heeft de centrale verdediger Stefan de Vrij een terechte upgrade gekregen, naar een kaartje met een 85 rating. Defensief is De Vrij ijzersterk, maar zijn gebrek aan snelheid kan nog weleens een probleem vormen . Zijn kaart is goed te vergelijken met de volgende Nederlander op deze lijst, die ook in de Serie A speelt en centraal in de achterhoede te vinden is.

4. Matthijs de Ligt, 85

Dit is al het derde seizoen van Matthijs de Ligt waarin hij een keurige 85 rating heeft, als centrale verdediger van Piemonte Calcio, oftewel Juventus. De centrale verdediger is enorm sterk, goed in de lucht en kan naar behoren een bal verdedigen , maar zijn 73 snelheid kan een probleem vormen wanneer hij het tegen de vele snelle aanvallers op moet nemen.

5. Memphis Depay, 85

Memphis Depay heeft voor het tweede jaar op een rij een 85 rating gekregen. Nadat hij een prima seizoen heeft gespeeld bij het Franse Olympique Lyon, verdiende hij een transfer naar het grote FC Barcelona, waar hij voor de doelpunten mag gaan zorgen. In FIFA 22 heeft hij een gebalanceerde kaart , met ratings tussen de 80 en 85 voor snelheid, dribbelen, schieten en passen. Een over het algemeen goede kaart voor een aanvaller, dus.

6. Georginio Wijnaldum, 84

De reserve-captain van het Nederlands elftal maakte afgelopen zomer een overstap van Liverpool naar Paris Saint Germain, waar de middenvelder in een team belandt met sterren als Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar. Dat zijn niet de minste namen, maar gelukkig kan Wijnaldum er zelf ook wat van. Hij is een typische allrounder , die als box-to-box-speler zowel verdedigend als aanvallend zijn steentje bij kan dragen. Wijnaldum kan een bal afpakken, ‘m vervolgens goed passen en ook op zijn tijd een mooie goal scoren. Een zeer nuttige speler om in je team te hebben!

7. Wout Weghorst, 83

Als spits van VfL Wolfsburg was Wout Weghorst vorig seizoen in 41 wedstrijden 25 keer trefzeker, waardoor hij een zeer verdiende +2 upgrade heeft gekregen ten opzichte van vorig jaar. In FIFA 22 is hij dan ook het dodelijkst wanneer hij al in de zestien staat en de bal in zijn voeten of op zijn hoofd aangespeeld krijgt. Zijn beste aspecten zijn namelijk schieten, positioneren en koppen. Ook is hij fysiek erg sterk. Zijn snelheid valt tegen, maar met de juiste speelstijl hoeft dit geen probleem te zijn.

8. Denzel Dumfries, 82

Na een indrukwekkend seizoen bij PSV en een weergaloos EK heeft Denzel Dumfries een mooie transfer gemaakt naar Internazionale, waar hij de rechterflank onveilig mag maken. Zijn kaart heeft een +3 rating ontvangen, de grootste vooruitgang op deze lijst. Zijn snelheid en fysieke kracht doen hem onderscheiden, hoewel hij verdedigend ook zijn mannetje staat.