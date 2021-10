Het is eindelijk zover: FIFA 22 is uit! Ook dit jaar zal Ultimate Team weer de populairste gamemodus worden, dus hier zijn zes tips om goed uit de startblokken te schieten met FIFA 22 Ultimate Team!

Koop eerst goede aanvallers

In het echte leven geldt misschien dat een goede verdediging de eerste prioriteit is, om vervolgens naar voren uit te bouwen. In FIFA kan je deze regel echter beter omdraaien, want de aanval is waar het om draait. Een FIFA-potje eindigt vaker in 4-3 dan 0-0, omdat de kwaliteit van aanvallers boven alles staat. Wanneer je een team bouwt heb je natuurlijk voor iedere positie iemand nodig, maar zodra je op zoek gaat naar een échte topspeler, zorg er dan voor dat je eerst een topspits of goede vleugelaanvaller in huis haalt. Hier komen je goals vandaan, en goals winnen je wedstrijden.

Chemistry is erg belangrijk!

FIFA 22 © Alfred Jürgen Westermeyer / Red Bull Content Pool

De ervaren FUT-spelers zullen het al langer weten: onderschat het belang van chemistry niet. Chemistry bouw je op door spelers van dezelfde club, uit hetzelfde land of uit dezelfde competitie bij elkaar in het team te zetten, en bij voorkeur zelfs recht naast ze zodat de pijltjes onderling groen kleuren. Hoe donkerder de kleur van de pijl, hoe slechter de chemistry. Het is verleidelijk om de beste spelers op te stellen die je ter beschikking hebt, maar uiteindelijk gaat dit er niet voor zorgen dat je team beter functioneert op het veld. Enkel supersterren met elkaar op een veld zetten werkt immers niet, je moet een team bouwen!

Speel geen FUT Draft

Spelen met Messi en Mbappé is leuk, maar als je perse de beste spelers onder de knoppen wil krijgen kan je ook gewoon een potje seizoen starten of carrièremodus spelen. FUT Draft is een risico, en dat is het uiteindelijk niet waard. Het kost je namelijk 15.000 FUT-munten om deel te nemen, en de gemiddelde beloning is minder dan die inzet. Dus, als je met een sterrenaanval van Neymar-Mbappe-Messi wil spelen, pak gewoon PSG!

Welke modi zijn dan wel profitabel? Naar onze mening kan je beter Division Rivals en Squad Battles spelen. Met deze modi krijg je wekelijks pakketjes, en de pakketjes die je krijgt bevatten steeds betere spelers naarmate je de hogere divisies bereikt. Als je dan een keer een Ronaldo of De Bruyne in je pakje krijgt, mag je ‘m tenminste ook houden!

Vind een formatie die bij jou past

Chelsea in FIFA 22 © EA

Het hoeft niet als een verrassing te komen, maar het creëren van je eigen speelstijl en de toebehorende formatie hierbij, is van cruciaal belang als je successen wil behalen in Ultimate Team. Dit betekent dat je niet perse een oude vertrouwde formatie als 4-3-3 of 4-2-3-1 hoeft te gebruiken, maar ook mag experimenten totdat je iets vindt wat het beste bij je past. Zo kan een 3-5-2 formatie, die je online minder vaak tegen zal komen, tegenstanders juist verrassen met de opkomende backs en twee spitsen voorin.

Doe de SBC’s

SBC’s, oftewel Squad Building Challenges , zijn een zeer effectieve manier om vrij makkelijk nieuwe kaarten te krijgen. Vooral aan het begin van een nieuwe FIFA, valt het enorm aan te raden deze challenges zoveel mogelijk te voltooien. Als je een speler bent die niet bereid is bakken met geld uit te geven aan FIFA-munten, dan is dit de beste manier om alsnog zo snel mogelijk een team van kwaliteit te kunnen betalen.

Koop Team of the Week-spelers

Direct na de launch van FIFA 22 zullen er natuurlijk nog niet zoveel Team of the Week-kaartjes beschikbaar zijn, want ze komen per week uit. Maar naarmate het seizoen vordert hebben alle sterspelers er meerdere van en dan zal het belang van deze kaartjes ook sterk gaan blijken. Niet alleen zijn dit betere versies van je favoriete spelers , het hebben van een aantal Team of the Week-kaartjes is ook regelmatig een vereiste voor het voltooien van bepaalde SBC’s.

Als je er op tijd bij bent, hoef je ook niet de hoofdprijs te betalen voor de TOTW-kaartjes en kan je ze op een later moment met grote winst verkopen . Wanneer je TOTW-kaartjes haalt, let er dan extra goed op dat de speler goede chemielinks heeft: deze kaartjes leveren doorgaans een stuk meer geld op!