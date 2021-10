De wereld barst momenteel van de geweldige aanvallers . Van Messi, Ronaldo en Mbappé, tot Lewandowski en Haaland, ze weten allemaal met enige regelmaat het doel te vinden. Ook in FIFA 22 vormen dit formidabele tegenstanders, dus is er genoeg reden om het verdedigen goed onder de knie te krijgen.

Wij leggen daarom de beste manieren voor je uit om jouw verdediging tot een nieuwe hoogte te tillen. Dit zijn dé tips om een betere verdediger te worden in FIFA 22!

Stel niet te veel trage verdedigers op

Aangezien snelheid één van de belangrijkste aspecten is van iedere aanvaller in FIFA, geldt dit ook voor de verdedigers. Een lang en sterk centraal duo wint misschien ieder kopduel bij een lange bal of corner, maar een balletje dat er net tussendoor glipt is altijd voor de vlugge aanvaller. Snelle backs zijn altijd fijn om te hebben , maar ook minstens één centrale verdediger die een snelle spits bij kan houden is een vereiste in FIFA.

Maak gebruik van L2/LB

Salzburg in FIFA 22 © EA

Net zoals in de voorgaande delen kan je in FIFA 22 gebruikmaken van L2/LB om beter te verdedigen. Deze knop laat je verdediger op een afstand van 1-2 meter wachten tot de aanvaller een actie maakt. Zonder het gebruik van deze knop ben je makkelijk uit te kappen, of word je zonder moeite het bos in gestuurd door een goed uitgevoerd trucje. Je kan het gebruik van L2/LB combineren met de sprintknop om sneller te bewegen, maar hiermee is de verdediger wel minder flexibel.

Doe rustig aan met de tackle button

Het is misschien verleidelijk om zo snel mogelijk met een sliding in te vliegen, of om je tegenstander te tackelen zodra je bij hem in de buurt bent. Verstandig is het echter niet, althans, als je het te vaak en te snel doet. Als je bij het maken van een tackle of sliding de tegenstander volledig mist , is hij je voorbij en sta je met een mannetje minder.

Het wordt daarom ook aangeraden om enkel een tackle te maken als je zo goed als zeker weet dat je de bal af kan pakken . Totdat dit moment zich voor doet, is het inhouden van L2/LB genoeg om een tegenstander voor je te houden. Geduld is een schone zaak!

Gebruik de tactische opties

RB Leipzig in FIFA 22 © EA Sports

Vertrouw er niet zomaar op dat je formatie ingesteld is om goed te verdedigen, want dit is zeker niet altijd het geval. Zo valt er met dynamische tactieken een hoop aan te passen wat betreft de manier waarop je team zich opstelt. Op deze manie kunnen de breedte en diepte aangepast worden, maar ook de intensiteit waarmee spelers verdedigen.

Daarnaast is het altijd verstandig om met een verdedigende middenvelder te spelen, die ondersteuning kan bieden voor de verdediging en aanvallend het spel kan maken. Zorg er niet voor dat je er alleen maar eentje opstelt, maar pas ook zijn spelersrol aan om hem achter te laten blijven tijdens het aanvallen.

Scherm de passrichtingen af

Als een kip zonder kop achter de bal aan rennen terwijl je tegenstander je met driehoekjes volledig weg tikt, is natuurlijk een slecht idee. In plaats van dat je hard druk zet op een tegenstander, is het daarom regelmatig verstandig om de man voor je te houden en een goede pass vooruit af te snijden.

Naarmate de wedstrijd vordert, leer je de tegenstander ook steeds beter lezen . Je weet welke passes hij vaak maakt, en door tactisch in de baan van de pass te lopen kan je veel waardevolle ballen afpakken voordat ze echt schade aan kunnen richten.

Een tactische overtreding op zijn tijd mag

FIFA 22 © EA

Het is misschien niet de meest eerlijke manier om te spelen, maar af en toe is het toch de beste optie: een tactische overtreding maken. Wanneer je tegen PSG speelt en Mbappé op snelheid tijdens een counter ziet vertrekken, weet je dat hij niet meer bij te halen is mocht hij wegglippen. Kies er dan eerder voor om hem onderuit te tackelen en de gele kaart te incasseren , in plaats van dat hij enkele seconden later de bal in het net heeft liggen.