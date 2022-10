Dit zijn de beste FIFA 23 gameplay tips

Omdat snelheid nu een minder grote factor is geworden heeft het spel zich verplaatst naar een wat tactischer schaakspel. Natuurlijk zijn trucjes om je tegenstander te foppen nog steeds belangrijk, maar passen heeft een steeds belangrijkere rol gekregen. De beste manier om beter te worden is om meer rust in je spel te bouwen. Je hoeft niet snel te zijn, zolang je maar slim bent.

Omdat snelheid nu een minder grote factor is geworden heeft het spel zich verplaatst naar een wat tactischer schaakspel. Natuurlijk zijn trucjes om je tegenstander te foppen nog steeds belangrijk, maar passen heeft een steeds belangrijkere rol gekregen. De beste manier om beter te worden is om meer rust in je spel te bouwen. Je hoeft niet snel te zijn, zolang je maar slim bent.

Dat betekent zo bewegen dat je tegenstander denkt dat je gaat passen en dan de andere kant op passt. Of maak een loopactie wanneer het logischer is om te passen. Gegarandeerd dat je daarmee je tegenstander gaat foppen . Soms is de meest logische keuze niet de beste keuze. Laat je tegenstander happen, fouten maken, en kijk eens hoe zijn verdediging splijt als de Rode Zee.

Dat betekent zo bewegen dat je tegenstander denkt dat je gaat passen en dan de andere kant op passt. Of maak een loopactie wanneer het logischer is om te passen. Gegarandeerd dat je daarmee je tegenstander gaat foppen . Soms is de meest logische keuze niet de beste keuze. Laat je tegenstander happen, fouten maken, en kijk eens hoe zijn verdediging splijt als de Rode Zee.

Dit is wel iets waar je even op moet oefenen , want je moet a la Virgil van Dijk precies het juiste moment vinden om een tackle in te zetten. Ben je te vroeg dan ben je, je tegenstander kwijt. Doe je het te laat dan geldt hetzelfde. Maar zodra je deze stijl weet te beheersen lijk je als een ondoordringbare muur voor je tegenstander.

Dit is wel iets waar je even op moet oefenen , want je moet a la Virgil van Dijk precies het juiste moment vinden om een tackle in te zetten. Ben je te vroeg dan ben je, je tegenstander kwijt. Doe je het te laat dan geldt hetzelfde. Maar zodra je deze stijl weet te beheersen lijk je als een ondoordringbare muur voor je tegenstander.