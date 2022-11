Wat is de huidige FIFA 23-meta?

Sommigen zullen zeggen dat meta een afkorting is voor Most Efficient Tactic Available (in het Nederlands, de meest efficiënte tactiek in een spel), maar dit is pas bedacht nadat de term in het vocabulaire van gamers terecht is gekomen. Het idee klopt echter wel:

de meest optimale manier om te spelen

. In dit artikel gaan we kijken naar de huidige stand van FIFA en wat die meest optimale manier nou eigenlijk is.