Hoe het nieuwe pace-systeem in FIFA 23 Ultimate Team werkt

Hoewel het nieuwe chemistry-systeem alle aandacht opeiste toen de nieuwe features van FIFA 23 en FIFA Ultimate Team werden onthuld was er één systeem dat onder de radar vloog. Tot nu, want hoe meer we het spel spelen, hoe duidelijker wordt dat pace - hoe rap een speler is - niet meer is wat het is geweest. Dat komt

door het nieuwe ‘acceleRATE’-systeem

dat bepaalt op wat voor manier een speler gaat rennen. Het is zonde dat deze informatie ondergesneeuwd is, want door dit systeem effectief te gebruiken ga je veel beter presteren.