Hoe ga je vliegend van start in FIFA 23 Ultimate Team?

FIFA 23 is de laatste game van EA Sports die onder de FIFA-naam zal verschijnen, en dat betekent dat je als gamer het eigenlijk niet kan veroorloven om deze game te missen. Toch is het elk jaar weer de vraag hoe je het best kan beginnen met FIFA Ultimate Team . Daarvoor hebben wij de volgende handige tips .

Doe alle SBC zo snel mogelijk

Squad Building Challenges zijn al vanaf het begin beschikbaar, en je hebt elke keer een aantal introductie SBC die jou op weg helpen . De beste tip om een vliegende start te maken is om deze zo snel mogelijk te doen. Meestal kun je met je startclub en de beloningen die je krijgt uit de SBC blijven doorbouwen zonder dat je (al te veel) geld moet investeren. De beste pro tip is: bewaar al je vleugelspelers, want op een gegeven moment moet je ze converteren naar twee andere posities. Heb je deze spelers niet, dan kun je ontzettend vastlopen.

Verspil je geld niet aan pakjes

Pakjes zijn geldverspilling. Wat we daarmee bedoelen is dat, vooral in het begin als je nog maar weinig munten hebt , het investeren van 7500 munten in een pakje waar (zeer waarschijnlijk) niets inzit, hetzelfde is als dit geld in een put gooien. Bewaar dit geld liever en gebruik het om spelers van de transfermarkt te kopen, of als je er een beetje talent voor hebt: gebruik het om te investeren in de transfermarkt.

Maak gebruik van je coin boosts

Eén van de meest ondergewaardeerde aspecten van FIFA is je voortgangslevel. Elk ‘seizoen’ kun je tot aan level 30 raken om een nieuwe gratis speler te krijgen die speciale boosts heeft, maar dat is niet waarom deze levels zo goed zijn. Ze zijn zo goed omdat je er coin boosts voor terug krijgt. Per wedstrijd pak je ineens 500 extra coins als deze zijn geactiveerd , wat ervoor zorgt dat je in plaats van tussen de 500 en 700 coins ineens tussen de 1000 en 1200 krijgt. Doe je dit 20 wedstrijden lang, dan heb je ineens niet 14.000 coins, maar 24.000 coins. Dat tikt dus lekker aan.

Wie het kleine niet eert…

Eén van de meest bekende manieren om in het begin geld te maken is een vrij langdurig proces, maar je kan er behoorlijk goede winst mee maken. Het heet de ‘ Bronze Pack Method ’, of BPM. Wellicht heb je deze afkorting al eens zien langskomen. Het principe van BPM is simpel. Je koopt een brons pakje voor 400 coins in de winkel en checkt van alle items die je krijgt de prijs. Je bewaart spelers die in een goede liga spelen, en alles wat je niet nodig hebt verkoop je voor de marktprijs. Meestal is dat zo’n 100 coins, met hier en daar wat uitschieters. Verkoopt iets niet in eerste instantie, dan gooi je het weer op de markt, net zolang tot het verkoop.

In eerste instantie duurt dit erg lang en zie je weinig vooruitgang, maar als je 100 items voor 100 coins verkoopt, dan verdien je ineens 10.000 coins . Als je dan ook nog tegelijkertijd aan het spelen bent met je coin boosts aan, dan worden al die kleine hoeveelheden ineens heel veel. Of, zoals een Japans spreekwoord het zegt: “Zelfs stof wordt een berg als je het bij elkaar op één hoop gooit."

Inventariseer je club

Als je eenmaal lekker bezig bent dan krijg je steeds meer dingen in je club. Niet alleen spelers maar ook managers, tenues, ballen, noem maar op. We zijn al gauw geneigd om deze items te negeren, maar het is handig om soms even een grote schoonmaak te doen, om te kijken of er items tussen zitten die veel meer waard zijn geworden dan je denkt . Dit is vooral handig wanneer er speciale SBCs zijn, waar je wellicht obscure spelers voor nodig hebt. Kijk dus een paar keer per maand door je club, want wie weet zit jij op een speler die ineens een paar duizenden tot tienduizenden coins is waard geworden, simpelweg omdat EA Sports daar zin in had.