Levi de Weerd is één van ‘s werelds meest succesvolle FIFA-spelers. Op 16-jarige leeftijd wist hij twee keer op rij Europees Kampioen te worden en sindsdien is hij niet meer te stoppen. De ideale persoon dus om te vragen hoe we zo succesvol mogelijk kunnen worden in FIFA.

Levi's Perfect Strike Penalty’s nemen is geen loterij! Ga je voor een panenka of schiet je hem in de kruising? Tijdens Levi’s Perfect Strike neem je het op tegen Levi en zijn vrienden.

De eerste tip die Levi voor ons heeft is simpel: wees ontzettend snel in je omschakeling. Deze FIFA wil je graag zo snel mogelijk de bal van je verdedigers naar je aanvallers sturen en ervoor zorgen dat je tegenstander weinig tijd krijgt om zijn verdediging op te zetten . Doe je dat goed, dan kun je zonder al te veel problemen de verdediging van de tegenstander uitspelen en scoren. “Misschien moet je zelfs het middenveld overslaan”, zegt Levi daarover. “Anders kunnen al zijn spelers naar achter en de bus gaan parkeren."

