Electronic Arts heeft flink uitgepakt binnen Icon Swaps 3. Stuk voor stuk heeft EA enorm vette rewards toegevoegd binnen deze Icon Swaps. Of je nou op zoek bent naar een sterke Icon of leuke pakketjes , alles zit erin! Volgens velen is dit misschien wel de beste Icon Swaps die we in een FIFA hebben gezien.

Wanneer is FUT 21 Icon Swaps 3?

Icon Swaps 3 is op maandag 3 mei gestart binnen FIFA 21 Ultimate Team. Deze Icon Swaps eindigt op 30 juli. Net als de vorige Icon Swaps is deze in twee fases opgedeeld.

Er zijn 18 Icon Swaps-tokens die jij kan vrijspelen door middel van het voltooien van gameplay doelstellingen . Deze heb je nodig om de rewards binnen Icon Swaps 3 te unlocken. De rewards van Icon Swaps 3 zijn beschikbaar binnen de Squad Building Challenge sectie.

De eerste 9 tokens zijn beschikbaar tot halverwege juni binnen de doelstellingen. Daarna is de tweede set 9 tokens beschikbaar tot 30 juli. Indien jij alle 9 tokens wilt vrijspelen, hou er dan rekening mee dat je dus niet tot 30 juli de tijd hebt, maar tot halverwege juni voor de eerste set.

Het is niet mogelijk om tokens van de eerdere Icon Swaps in te leveren. Heb je deze tokens nog, dan zijn deze niet meer bruikbaar .

Welke Icons zijn beschikbaar in FUT 21 Icon Swaps 3?

- Moments Icon Bastian Schweinsteiger (CDM, 92 rated) - 6 tokens

De Duitse middenvelder heeft dit jaar voor het eerst een Icon kaartje binnen FIFA. Het kaartje heeft misschien wel een van de tofste dynamic images, met Schweinsteiger die de WK beker kust. Je kan hem als eerste speler vrij spelen en dat is niet voor niets. Het is een degelijk kaartje, maar mist vooral snelheid en iets unieks aan zijn kaartje.

- Moments Icon Hristo Stoichkov (ST, 93 rated) - 8 tokens

Ben jij op zoek naar een nieuwe spits, dan is het Moments Icon kaartje van Hristo Stoichkov zeker het overwegen waard. De Bulgaarse spits is snel, heeft een goede dribbel in huis en is een echte killer voor het doel. Enige nadeel is zijn drie sterren zwakke been, waardoor hij alleen met zijn linker betrouwbaar schiet.

- Prime Icon George Best (RW, 93 rated) - 11 tokens

Het Prime Icon kaartje van George Best is erg tof en vooral aan te raden als jij nog op zoek bent naar een buitenspeler. Hij heeft namelijk alles wat je nodig hebt in een buitenspeler. Snelheid, goede dribbelaar, lenig en vier sterren zwakke been en skillmoves.

- Prime Icon Ferenc Puskás (CF, 94 rated) - 13 tokens

Ferenc Puskás is de tweede Icon in deze lijst die we voor het eerst terugzien dit jaar binnen FIFA. En wat een heerlijke kaartjes heeft hij gekregen! Puskás is niet de snelste spits, maar wel een echte afmaker. Een aanrader als jij nog een spits of aanvallende middenvelder achter de spits nodig hebt.

- Icon Moments Rio Ferdinand (CB, 91 rated) - 15 tokens

Rio Ferdinand behoort al jaren tot een van de sterkste Icon verdedigers binnen FIFA. Nu heb jij de mogelijkheid om hem door middel van doelstellingen aan jouw club toe te voegen! Hij is misschien niet de meest indrukwekkende keuze, maar wel een speler die jouw verdediging echt sterker maakt.

- Prima Icon Patrick Vieira (CM, 91 rated) - 17 tokens

Voor maar liefst 17 tokens heb jij de mogelijkheid om een van de beste verdedigende middenvelders van FIFA vrij te spelen. In vergelijking met Team of the Season kaartjes zijn de statistieken misschien niet heel indrukwekkend, maar wacht maar tot jij zijn aanwezigheid voelt op het veld. Patrick Vieira is de sterke verdedigende middenvelder die het voor jouw verdedigers het een stuk makkelijker gaat maken. Vieira is niet voor niets een speler die veel esporters gebruiken.

Voor alle Icons vanaf Best geldt dat je ze pas op zijn vroegst halverwege juni tot je beschikking kan hebben. Dan hebben we van elke competitie het Team of the Season gehad. Grote kans is dat je dan al veel andere leuke opties hebt binnen jouw club. Dan raden we niet aan een van deze spelers te unlocken. Mis jij toch op die ene positie nog een echte topper, dan ben je met een van de keuzes uit Icon Swaps 3 gegarandeerd van een goede speler.

Welke pakketjes zijn beschikbaar in FUT 21 Icon Swaps 3?

FIFA 21 FUT 21 Icon Swaps 3 © EA

De pakketjes die beschikbaar zijn in Icon Swaps 3 zijn vergelijkbaar met die we in de eerste twee gezien hebben. Maar dan nog een stukje beter! Zo zijn er twee verschillende icon pakketjes beschikbaar en maar liefst vijf verschillende Icon Player Picks.

- 81+ x25 Pack - 1 token

Voor maar 1 token heb jij al een pakketje met 25 spelers van minimaal 81 rated. Een pakketje waarin heel veel walkouts in zitten, of helemaal niets. Dat is de gok die je neemt.

- 83+ x25 Pack - 2 token

Voor een token extra kan jij dezelfde pack krijgen vol met spelers, maar dan met een minimale rating van 83. Hierin heb je iets meer kans om hoge rated spelers te packen.

- 84+ x20 Pack - 3 tokens

Het beste pakketje is echter de 84+ Pack, waarin je 20 spelers krijgt die minimaal 84 rated of hoger zijn. Zit er geen speler in voor in je team, dan zitten er vast genoeg spelers in die jou verder kunnen helpen met andere Squad Building Challenges.

- Icon Moments Pack - 5 tokens

Voor 5 tokens kan jij een random Icon Moments speler krijgen. Hierin heb je dus kans op een topper als Johan Cruijff, maar ook spelers als Ronald Koeman die niet zo bruikbaar zijn.

- 92+ Icon Moments Pack - 7 tokens

Om je kans op een sterke Icon Moments iets te verhogen kan jij voor 7 tokens een 92+ Icon Moments Pack ontgrendelen. Dit lijkt zo op het eerste gezicht, maar ondanks deze minimale rating zijn er nog enorm veel Icon Moments die 92 rated of hoger hebben en niet bruikbaar zijn.

- 92+ Prime Icon Player Pick - 9 tokens

Vanaf hier begint het nog een stukje interessanter te worden. In een Player Pick zitten drie opties waaruit jij kan kiezen. In dit geval dus 3 Prime Icons met een minimale rating van 92. Als we kijken naar eerdere Icon Player Picks die uitgebracht werden, lijken deze Picks beter dan dan pakketjes. Echter is de 92+ Prime Icon Player Pick dan wel weer het minst interessant uit deze lijst. Je wilt natuurlijk het liefst altijd de beste versie van de Icon hebben. Zeker in deze periode van het jaar.

- Icon Moments Player Pick - 10 tokens

Voor 10 tokens kan jij een gokje wagen om een vette Icon Moments te ontvangen middels een Player Pick. Een optie die wij zelf zeker in overweging nemen!

- 92+ Icon Moments Midfielder Player Pick - 12 tokens

Ben je op zoek naar meer zekerheid, dan heb je de mogelijkheid om een 92+ Icon Moments Player Pick te unlocken. In deze zitten alleen echter middenvelders. Iets wat wij best prijzig vinden voor 12 tokens

- 92+ Icon Moments Attacker Player Pick - 15 tokens

Voor 3 tokens meer kan jij een aanvaller variant vrij spelen. Net als die van de middenvelders is die best prijzig, gezien je zo goed als al je tokens hiervoor in moet leveren. Je houdt er namelijk 3 over.

- 93+ Icon Moments Player Pick - 16 tokens

Met maar liefst 16 tokens heb jij een hele grote kans op een vette Icon Moments met de 93+ Icon Moments Player Pick. Als je nagaat wie je er allemaal in kan krijgen is deze heel erg verleidelijk. Enige nadeel is dat je deze pas eind juni kan unlocken en je nog meer baalt als je uiteindelijk geen bruikbare Icon in dat pakketje ontvangt.

Voor welke rewards moet jij gaan in FUT 21 Icon Swaps 3?

De grote vraag! Hoe graag wij ook jou hiermee op weg willen helpen, is het erg afhankelijk wat jij nodig hebt binnen jouw FIFA 21 Ultimate Team. Zo kan de een juist heel veel hebben aan een van de spelers binnen de Icon Swaps. Iemand anders heeft juist al een goed gevulde club en kan weer beter een gokje wagen met de pakketjes.

Er zijn enorm veel combinaties te maken met spelers en pakketjes, alleen pakketjes en spelers. Om jou toch een idee te geven wat interessant kan zijn en op ideetjes gebracht wil worden, geven wij een van onze favoriete combinaties ;

84+ x20 Pack - 3 tokens

Moments Icon Pack - 5 tokens

Moments Icon Player Pick - 10 tokens

Met deze combinatie heb jij twee keer de mogelijkheid om een vette Moments Icon te packen. Met de 84+ x20 Pack kun jij je club vullen met hoge rated spelers en maak je tevens kans op een vette Team of the Season. Als je deze natuurlijk opent wanneer ze in pakketjes zitten. Deze keuze is vanuit iemand die al een goed team heeft en graag kans maakt op die endgame Icons die hij anders nooit kan kopen met FIFA coins.

Als je echt graag een gegarandeerde speler wilt, dan heb jij weinig opties om te combineren. Wij raden Schweinsteiger en Stoichkov af . Dan blijven er alleen Icons over vanaf 11 tokens. Bij Best en Puskas kan je nog een combinatie nemen met een Icon Moments Pack. Bij Ferdinand heb je alleen de optie om er een 84+ x20 Pack bij te nemen. Met Vieira kan je alleen de 81+ x25 pack nog nemen.

Hoe je FUT 21 Icon Swaps 3 tokens kan verdienen

FUT Icons Swaps LaLiga © EA

Je kan de Icon Swaps tokens ontvangen door het vrijspelen van doelstellingen. Dit is een combinatie van gameplay in S quad Battles, Live Fut Friendlies, Division Rivals en Weekend League . Indien je benieuwd ben naar wat deze doelstellingen zijn, dan kan jij deze vanzelfsprekend vinden binnen de objectives van de game. Dit kan in de game, Web App of Companion App.

Twee gouden tips voor Icon Swaps

Om zo snel mogelijk aan de Icon Swaps tokens te komen willen wij om af te sluiten twee tips geven om het jezelf makkelijker te maken.

De eerste is om meerdere doelstellingen te combineren . Zo heb je een doelstelling waarin je wedstrijden moet winnen met een team vol zilveren spelers en eentje met een team vol Portugezen. Wanneer jij een zilver team maakt bestaande uit alleen maar Portugezen, werk je aan twee doelstellingen tegelijk!

De andere tip die wij willen geven is voor de online gameplay . In de Live FUT Friendly game modes wordt er al een tijdje door veel FIFA-spelers de golden goal regel gebruikt. Diegene die eerst scoort wint en de andere verlaat de wedstrijd. Het is niet verplicht dit te doen, maar je kan hiermee wel veel tijd besparen.