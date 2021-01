Elk jaar lijkt het wel makkelijker te worden om coins te verdienen binnen FIFA Ultimate Team. Meer en nieuwe content betekent ook dat er meer mogelijkheden zijn om snel en effectief coins te verzamelen. Toch zijn de beste mogelijkheden vrij geavanceerd en vereisen ze enige oefening en kennis.

In dit artikel bekijken we daarom de beste opties, zodat je altijd genoeg coins hebt om slimme aankopen te doen op de FIFA-markt. Leg je kladblok alvast klaar, want deze tips wil je onthouden.

Speel de game

FIFA 21 Squad Battles © EA

De meeste ‘simpele’ manier om aan meer coins te komen is door de game te spelen. Via Squad Battles, Division Rivals en FUT Champions maak je elke week kans op rewards . Naast pakketjes ontvang je ook coins. Qua tijd is dit niet altijd de snelste manier, maar wel de meest voor de hand liggende.

Naast coins heb je ook kans om spelers van grote waarde te verkrijgen uit pakketjes. Het is echter nooit handig om hierop te rekenen. In de meeste gevallen gaan de spelers die je uit pakketjes krijgt tegenvallen.

De beste game mode om te spelen is Weekend League . Je verzamelt namelijk met het spelen van de Weekend League ook elke wedstrijd 400 punten voor Division Rivals. Wel zijn wij van mening dat dit het alleen waard is als jij minimaal Goud 3 haalt.

Trends in de markt

Trends FIFA 21 markt © EA

Handelen is een goede manier om coins te verdienen, maar als je besluit om te gaan traden binnen FIFA 21 is het een must om op de hoogte te zijn van de trends in de markt.

Je kan op Twitter verschillende traders volgen en zelfs discords joinen. Toch raden we je aan om vooral zelf aan te leren hoe je handelt in FIFA 21. Het volgen van andermans tips betekent ook dat er meer mensen deze gebruiken en je hoogstwaarschijnlijk minder kans hebt om veel coins te verdienen.

Er zijn verschillende trends die je kan spotten in de markt. Is er bijvoorbeeld een bepaalde dag of tijdstip in de week waar specifieke spelers het goedkoopst zijn? Dan kan dat het beste moment zijn om deze spelers op te pikken. Een handig hulpmiddel om trends van de markt en spelers in de gaten te houden is via Futbin .

Check je club bij nieuwe Squad Building Challenges

SBC FIFA 21 © EA

Bijna dagelijks worden er wel nieuwe Squad Building Challenges (SBC's) uitgebracht binnen FUT 21. Dit kan er voor zorgen dat bepaalde spelers die nodig zijn voor deze challenges fluctueren in prijs . Het kan geen kwaad om te kijken of je wellicht de spelers in je club hebt die nodig zijn. Zo kan een gouden kaartje eerst 800 coins waard zijn, maar door de SBC opeens 5000 coins.

Investeren

Transfermarkt FIFA 21 © EA

Voortbordurend op het laatste punt kun je ook investeren in spelers die nodig zijn voor SBC’s . Let wel op dat dit nooit een garantie is op winst. Wat je vaak ziet terugkomen, is dat men investeert in spelers met een hoge rating.

Dit kan jij ook doen, maar dan adviseren we je om altijd te kijken naar de trend en de huidige prijzen in de markt. Als er bijvoorbeeld goede spelers of icon SBC’s zijn, dan kun je er bijna vanuit gaan dat spelers met een hoge rating gaan stijgen . Zijn die er juist niet, dan kunnen ze weer dalen.