Deze challenges zijn ideaal om tijdens de kerstvakantie fit te blijven. Je kan ze alleen uitvoeren of samen met je huisgenoten. LET’S GO!

#Towelworkout

Pak drie handdoekjes en zet je bidon vast klaar in de woonkamer. Twee handdoekjes gebruik je voor het uitvoeren van de oefening en met de derde kan je de zweetdruppels van je voorhoofd vegen. Dit is een lekker zware full body workout.

#theboxchallenge

Voor deze challenge moet je wel je huisgenoten van de bank af trekken. Er is even wat oefening voor nodig, maar hoe leuk is het om deze straks goed te kunnen uitvoeren. Door van positie te veranderen, train je meteen andere spiergroepen. Succes!

Plank challenge

voor je hele lichaam. Wist je dat je met planken je buik-, rug-, bil-, been-, en armspieren traint? We dagen jou uit om deze kerstvakantie net zo te gaan trainen als

#reverse pistolsquatchallenge

Kan jij tegenwoordig zonder problemen 50 squats achter elkaar? Dan is het misschien tijd voor een nieuwe challenge. Bij deze reverse pistol squat doe je de squat niet alleen op één been, maar werk je ook nog eens van beneden naar boven toe. Goed voor je

#solo cup push up challenge