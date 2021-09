Toch is het verstandig om ook in een drukke periode wanneer er van alles op je af komt, fit te blijven. Lees hier vier tips hoe jij sporten met je studie kan combineren.

Planning is key

Door te sporten en fit te blijven, kan jij beter studeren. Ja, echt! Als je sport komen er namelijk stoffen vrij die je helpen om kennis op te slaan. Daarnaast stimuleer je jouw bloedsomloop, waardoor ook jouw hersenen weer meer gestimuleerd worden om wat te gaan doen. Zorg ervoor dat je meteen een planning maakt voor jezelf als je rooster bekend is. Heb jij drie ochtenden in de week vrij? Top! Reserveer meteen een plekje bij jou in de gym voor die tijden.

Kies een vast tijdstip waarop je gaat sporten

Door altijd op een vast moment te gaan sporten, is het makkelijker om jouw sportroutine vol te houden. Je hoeft er dan immers niet meer over na te denken wanneer je gaat sporten, want je hebt je vaste moment al. Zo kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om iedere keer aan het eind van jouw studiedag meteen een uurtje te gaan trainen. Zo blijf je fit en kan goed resetten na een lange studiedag.

Get up and move!

Heb je een periode dat je niet meer weet waar je de tijd vandaan moet halen, omdat je bijvoorbeeld tentamens hebt of een druk bijbaantje. Combineer dan dingen met elkaar. Kies ervoor om naar college te fietsen in plaats van het OV te gebruiken. Of daag jezelf om fit te worden terwijl je studeert.

Choose your fuel wisely

Naast regelmatig bewegen is het ook belangrijk dat je goed eet. Gezonde voeding en voldoende water drinken zorgen er namelijk voor dat je meer energie krijgt. Deze energie heb je nodig om lekker te kunnen sporten, maar ook om aan je studie te werken. Leg je zak met chips weg en pak een banaan!