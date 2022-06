De zomeravonden duren vaak tot laat, dit zal daarom niet jouw favoriete tip uit het rijtje zijn om fit te blijven tijdens de zomervakantie. Toch is het de moeite waard om even te blijven lezen. De ochtend is namelijk

. Waarom? Op dit moment van de dag is het nog niet zo heel warm, waardoor jij alles kan halen uit jouw sportsessie. En daarna ben je de rest van de dag vrij om alles te gaan doen wat jij wilt. Wanneer het warmste moment van de dag is aangebroken, kan jij genieten van een heerlijke siësta in de zon.