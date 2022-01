Get some sleep

Om fit het nieuwe jaar in te gaan, is meer en beter slapen essentieel. Een goede nachtrust zorgt ervoor dat jouw lichaam zich kan herstellen na een zware sportsessie. Daarnaast zorgt een uitgerust lijf ervoor dat je meer energie en concentratie krijgt. Wil jij fit het nieuwe jaar in? Zorg dan dat je minimaal 7 uur per nacht slaapt.