Iedereen die ooit de Wings for Life World Run heeft gevolgd, weet dat Flo een geweldige hardloper is. (Met een geweldige snor!) Dus misschien is het geen verrassing dat Flo, slechts 11 maanden na het verbreken van het wereldrecord 50 km indoor hardlopen, nog een stapje verder is gegaan. De Duitse ultra running legende heeft het officieuze wereldrecord 100 km indoor hardlopen verbroken in een tijd van 6u 26m 14s - bijna 13 minuten sneller dan het vorige record.

Het gebeurde op zaterdag 30 januari in een plaatselijke sportschool in Beieren. Vanaf Flo's eerste stap konden fans er via een livestream vanuit hun huiskamer bij zijn. De challenge liep ook via het virtuele trainingsplatform Zwift, waar gebruikers naast hem konden rennen, fietsen en digitale berichten konden sturen - een kans die collega-topatleten niet wilden missen.

Tweevoudig Ironman-wereldkampioen Patrick Lange fietste een paar kilometer met Flo mee, terwijl een andere Ironman-winnaar, Sebastian Kienle , en recordbaanster Koko Klosterhalfen hem met videoboodschappen gemotiveerd hielden.

"Als ik 100 km alleen op de loopband zou lopen, zonder interactie, zou ik te veel nadenken", zegt Flo. "Dat kun je niet doen: als het moeilijk wordt, is er niemand om je te pushen."

Meer dan 5.000 mensen keken, renden of fietsten met Flo mee. "De steun was ontzettend belangrijk", legt hij uit. "Dat is het allerbelangrijkste voor zo'n lange run."

Florian Neuschwander viert het nieuwe record 100 km indoorlopen

100 km in drie etappes: makkelijk, zwaar, cool

De eerste 50 km waren blijkbaar "makkelijk". "Vanaf 60 km werd het interessant. Vanaf toen was het nieuw terrein", erkent Flo. "Ik heb nog nooit zo ver gelopen op de loopband, zeker niet tegen die snelheid." Tot de 70 km voelde hij zich "verbazingwekkend goed", maar daarna, zegt hij: "Van 70 tot 85 km was het zwaar. Ik moest echt diepgaan, vooral mentaal. Het was zwaar."

Het meest verrassende is dat de laatste kilometer, met een tijd van 3 minuten en 20 seconden, Flo's snelste van de hele 100km was! "De laatste kilometer gaat overduidelijk naar de community. Het was geweldig!" zegt hij.

"Normaal tempo'' = een wereldrecord

Over de hele run liep Flo gemiddeld 3 minuten en 52 seconden per kilometer. "Over de hele afstand gezien lijkt het tempo natuurlijk bruut," geeft hij toe. Maar voor deze ultraloper is het een normaal tempo. "De truc was om dit tempo zo lang vol te houden. Iedereen heeft me tot het uiterste gedreven - bedankt daarvoor."

Omdat officiële toezichthouders van Guinness World Records niet ter plaatse konden zijn vanwege strenge hygiëne-eisen, gaat het record van Flo’s carrière de boeken in als "onofficieel," iets waar hij zelf volkomen tevreden mee is: "Een wereldrecord is altijd geweldig, zelfs als het onofficieel is."

Volgende stop: Wings for Life World Run

Flo's volgende sportieve doel is hardlopen voor degenen die dat niet kunnen. "Ik ben klaar voor de volgende lange duurloop, en dat wordt rennen met de App tijdens de Wings for Life World Run op zondag 9 mei!" zegt hij. "Iedereen, meld je aan voor mijn Run with the Flow team - dat zou mega zijn. Ik kijk ernaar uit om jullie te zien!"

Of je nu rent als onderdeel van een team of in je eentje, de App verbindt je met deelnemers over de hele wereld als je samen start om 11 uur UTC. En het allerbelangrijkste: 100% van je inschrijfgeld gaat naar onderzoek om een geneesmiddel te vinden voor dwarslaesies.

Ren samen met Flo en de hele Wings for Life World Run community op zondag 9 mei. Meld je hier aan en download de app voor IOS / Android .