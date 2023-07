Flying Start Into Uni Life: Maastricht

De UB: Een van de meest geliefde studieplekken in Maastricht is ongetwijfeld De Universiteitsbibliotheek. Met drie verdiepingen vol lange tafels om aan te studeren, evenals computers en overlegruimtes voor groepswerk, is er voor ieder wat wils. De atmosfeer is aangenaam, met iedereen die hard aan het werk is, wat enorm motiverend werkt. Het enige nadeel is dat het er vaak erg druk is. Ik raad aan om zo vroeg mogelijk op de dag te gaan en deze plek tijdens de tentamenperiodes te vermijden. Het is beter om je dan op een rustige plek voor te bereiden op je tentamens!