Flying Start into Uni Life: Rotterdam

UB bij Erasmus: De Universiteitsbibliotheek (UB) van de Erasmus Universiteit Rotterdam mag natuurlijk niet ontbreken op je lijstje! De UB is een onmisbare bron van kennis en informatie voor studenten zoals jij. Of je nu op zoek bent naar studiemateriaal, wilt werken aan je onderzoeksproject of gewoon een rustige plek nodig hebt om te studeren, de UB heeft alles wat je nodig hebt.

Café @Home: Dit koffietentje aan de Goudsesingel biedt jou de mogelijkheid om een volledige studiedag in rust door te brengen. Hier heerst een rustige sfeer en zijn er voldoende plekken om te studeren. Bovendien beschikt Café @Home over een van de snelste Wi-Fi-verbindingen in Rotterdam. Ze serveren alles wat je nodig hebt om je dag productief door te brengen! Zelfs een ijskoude Red Bull tijdens het studeren door. JA DIE OOK!

