Mercedes: Lewis Hamilton en Valtteri Bottas

De 'boys to beat' in 2021 zijn natuurlijk weer de mannen van Mercedes. Sinds 2014 zijn alle wereldtitels naar Mercedes gegaan en vaak volgde de concurrentie op een flinke afstand. De line-up van Mercedes in 2021 is hetzelfde als de afgelopen jaren; regerend wereldkampioen Lewis Hamilton heeft zijn trouwe kompaan Valtteri Bottas uit Finland naast zich.

Red Bull vs. Mercedes: wordt dit het gevecht van 2021? © Red Bull Content Pool

McLaren-Mercedes: Lando Norris en Daniel Ricciardo

Hier worden de meeste F1-fans blij van; Lando Norris en Daniel Ricciardo, twee coureurs die bekend staan om hun grappen en grollen, zijn nu teamgenoten. De oudteamgenoot van Max, Ricciardo, is nieuw bij het team. Hij komt over van Renault, en krijgt bij McLaren iets waar hij jaren jaloers naar gekeken heeft: een Mercedes-motor. Deze motor maakt McLaren ook een gevreesde tegenstander in 2021. Vorig jaar reed McLaren nog met Renault-motoren en werd het al knap derde in het WK.

Aston Martin-Mercedes: Sebastian Vettel en Lance Stroll

Het opvallende roze is dit jaar verdwenen van de grid. De naam Racing Point ook, het team is omgedoopt in Aston Martin en de wagens hebben nu de fraaie groene kleur van het Britse merk. Bovendien is er een viervoudig wereldkampioen aangetrokken: Sebastian Vettel is de nieuwe kopman van het team dat in 2020 zo verrassend goed presteerde en zelfs, dankzij Sergio Perez, voor het eerst een F1-race won. Zijn teamgenoot in 2021 is de Canadees Lance Stroll.

Alpine-Renault: Fernando Alonso en Esteban Ocon

Guess who's back? Hij is al 39 jaar, maar Fernando Alonso kon het niet laten. En dus keert de Spanjaard, tweevoudig wereldkampioen Formule 1, dit jaar terug op de grid. Hij gaat rijden voor Renault, dat omgedoopt is in Alpine en om die reden ook een nieuw kleurtje gekregen heeft. Geen geel meer, maar blauw met een vleugje rood en wit. Aan Alonso de taak om het team te brengen waar het zo graag wil komen: op de hoogste trede van het podium. Naast Alonso rijdt Esteban Ocon, een oude bekende van Max. Hij scoorde in 2020 zijn eerste F1-podiumplek.

Ferrari: Charles Leclerc en Carlos Sainz

Voor Ferrari was 2020 een jaar om heel snel te vergeten. De auto was veel te langzaam en het team bleef vooral in het tweede deel van het seizoen steevast steken in het middenveld. Charles Leclerc is gebleven, maar hij heeft een nieuwe teamgenoot: Carlos Sainz komt over van McLaren en vervangt Sebastian Vettel, die al voor de start van het seizoen 2020 te horen kreeg dat er voor 2021 geen plek voor hem was. Leclerc tegen Sainz, het wordt een interessant intern duel bij de Italianen!

AlphaTauri-Honda: Pierre Gasly en Yuki Tsunoda

Wat Ferrari niet voor elkaar kreeg, lukte AlphaTauri in 2020 wel: het won een Grand Prix. Pierre Gasly bekroonde een topjaar met een prachtige zege in Monza. De Fransman is er dit jaar ook weer gewoon bij, naast hem zit een nieuw talent uit de Red Bull-opleiding: Yuki Tsunoda. De Japanner neemt de plek in van Daniil Kvyat en mag, met Honda-power achter zich, laten zien wat hij kan.

Alfa Romeo-Ferrari: Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi

Geen veranderingen bij de rood/witte brigade van Alfa Romeo: dezelfde coureurs, dezelfde kleuren. Vorig jaar viel niet mee voor Alfa; slechts acht WK-puntjes, eerlijk verdeeld over beide coureurs. Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi mochten blijven en aan hen de taak om Alfa aansluiting te bezorgen bij het middenveld. De inmiddels 41-jarige (!) Raikkonen is de dino van de grid; de wereldkampioen van 2007 begint deze maand aan zijn achttiende seizoen in de F1.

Haas-Ferrari: Mick Schumacher en Nikita Mazepin

Na jaren waarin er nauwelijks iets veranderde, zeker in de line-up, is na een moeizaam 2020 ineens het roer volledig om bij Haas. Romain Grosjean en Kevin Magnussen zijn bedankt voor bewezen diensten, daarvoor in de plaats komen twee 'rookies': Mick Schumacher en Nikita Mazepin. Ook heeft de auto een nieuw, Russisch ogend, kleurtje gekregen. Iemand om in de gaten te houden is Schumacher; hij is de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher.

Williams-Mercedes: George Russell en Nicholas Latifi

Het enige team dat helemaal geen WK-punt pakte in 2020 was Williams. Toch was er reden voor optimisme, wat het gat naar de rest van het veld was veel kleiner dan een jaar ervoor. Vooral George Russell liet soms mooie dingen zien, vooral in de kwalificatie. Met een nieuwe, blauwere look wil het team in 2021 weer richting de punten gaan. Russell is de man op wie de ogen gericht zijn; hij won vorig jaar bijna een race toen hij een keer mocht invallen voor Lewis Hamilton bij Mercedes.

En natuurlijk....Red Bull Racing-Honda: Max en Sergio Perez

Last but not least: de Bulls! Max heeft een nieuwe teamgenoot: Sergio 'Checo' Perez . De ervaren Mexicaan was in 2020 in bloedvorm; hij won namens Racing Point een Grand Prix en eindigde, hoewel hij twee races miste door een COVID-besmetting, als vierde in het WK. Het leverde hem een overstap naar Red Bull op, waar hij naast Max mag laten zien wat hij waard is.