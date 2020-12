Perfect teamwerk in Hongarije

in Boedapest. In de vrije trainingen voor de GP van Hongarije zat hij niet één keer bij de eerste vijf en in de kwalificatie kwam hij niet verder dan P7. Het slechte weekend leek compleet toen hij op weg naar de startgrid van de baan gleed en zijn auto beschadigde. Het leek einde verhaal,

De beste en slimste op Silverstone

, de tweede race binnen zeven dagen op het circuit van Silverstone. Een week eerder, tijdens de eerste race op deze baan, werd al duidelijk dat Red Bull Racing qua tempo tekort kwam ten opzichte van Mercedes. Maar: ook dat Mercedes kwetsbaar was op het gebied van bandenslijtage. En dus pakte Max het anders aan; hij zorgde dat hij de race kon starten op harde banden, als enige coureur in de top tien, en nam vanaf P3 de leiding toen de Mercedessen naar de pits moesten. Die plek gaf Max niet meer af, met even mooie als verrassende zege als beloning.

Ook 2020 was weer het jaar van Mercedes; het team reed zo'n beetje het hele seizoen vooraan. Maar wie niet sterk is, moet slim zijn. En dat waren Max en Red Bull Racing tijdens

Champagne voor (bijna) iedereen