niet. Eigenlijk stond de eerste race gepland voor zondag 21 maart, in Melbourne. Door de coronapandemie is deze Grand Prix van Australië uitgesteld tot november, waardoor we een weekje langer moeten wachten voordat het seizoen van start gaat. Maar geduld is een schone zaak, want het is bijna zover!

gaat zeker door in weekend van 27 en 28 maart. Daarna is door de afgelasting van de Grand Prix van China even een pauze van drie weken op de kalender, maar hierna kunnen liefhebbers hun lol op. Tot half december staan maar liefst 23 races op de kalender, een record! Nooit eerder telde een F1-seizoen zo veel Grands Prix. Ook zijn er 2 zogenaamde 'triple headers'; drie raceweekenden achter elkaar. Loodzwaar voor teams en coureurs, genieten geblazen voor de fans.

. Nieuw op de kalender is ook de Grand Prix van Saudi-Arabië, 5 december in Jeddah.

Wat opvalt op de nieuwe F1-kalender: na de race in Bahrein gaan we meteen naar Europa. Via Imola, Portimão en Barcelona moet de F1-paddock dan 23 mei terugkeren in Monaco, een race die vorig jaar niet door kon gaan. Direct na de zomerstop worden vooral de fans in Nederland en België verwend; 29 augustus is de Grand Prix van België, 5 september de

Formule 1 kalender 2021

Wat zijn de kansen van Max?

en zijn nieuwe Red Bull precies zijn weten we pas na het raceweekend in Bahrein, maar de voortekenen zijn goed. Aan het eind van het seizoen 2020 vonden Max en zijn team de aansluiting met Mercedes en in de laatste race van het jaar, in Abu Dhabi, was hij de allerbeste. Omdat de technische reglementen nauwelijks veranderd zijn, zijn de

Dat zegt nog niet alles, maar het is altijd beter om bovenaan de tijdenlijst te staan tijdens de wintertests dan onderaan. Ook de bookmakers zijn overtuigd; Max wordt gezien als de man die Lewis Hamilton eindelijk kan onttronen als wereldkampioen in de Formule 1.

Zijn er nog nieuwe regels in 2021?

Dat was eigenlijk wel de bedoeling. Maar alle reglementswijzigingen die op de planning stonden voor 2021, en dat waren er heel veel, zijn door de coronapandemie een jaartje uitgesteld. En dus is 2021 qua regels een soort verlengde en getweakte versie van 2020, op hier en daar een kleinigheid na. Er is zelfs afgesproken dat teams maar in beperkte mate onderdelen kunnen vernieuwen. De sport, de technische ontwikkeling en de regels zijn, simpel gezegd, een jaartje bevroren.

