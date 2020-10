1) Gas geven naar en op de Ring

Laten we met het belangrijkste beginnen: de locatie. Voor Nederlandse racefans is deze perfect: vanaf Venlo is het een kilometer of 150 doorkarren op de Autobahn en je bent er. Wie rustig aan doet op de Autobahn doet er iets meer dan anderhalf uur over, wie het gaspedaal iets dieper indrukt en niet onderweg stopt voor bratwurst of een currywurst mit pommes kan er een stukje sneller zijn. En de oude Nürburgring is open voor publiek: reserveer online en je kan in je eigen auto over de originele, authentieke Groene Hel scheuren. Dit is eigenlijk een bucketlist-dingetje voor racefans: je moet een keer over de oude Nürburgring gereden hebben. Wel een kleine kanttekening: voor wie de neiging heeft om wagenziek te worden, kan het een pittig rondje zijn.

2) Groene Hel van 28 kilometer en 173 bochten

Het rondje waar de Formule 1-circuits tegenwoordig over rijden is leuk en aardig, maar kan niet tippen aan wat ooit de 'Groene Hel' was: een barbaarse slingerweg van 28 kilometer, met in totaal 173 bochten. Over een groot deel daarvan, de 'Nordschleife', werden in de de jaren '50, '60 en '70 Formule 1-races verreden. Deze Nordschleife was een kilometer of 20 en was door alle hoogteverschillen en bochten eigenlijk veel te gevaarlijk. Talloze coureurs vonden er de dood of raakten zwaargewond, waarvan Niki Lauda de bekendste is. Op deze Nordschleife kan je nu dus met je eigen auto scheuren, de Formule 1-race is op de aangrenzende GP-Strecke.

3) Oranjefans langs de baan

4) Schumacher terug in de Formule 1