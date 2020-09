; het middenveld dacht al voluit te kunnen, maar moest op rem toen bleek dat de koplopers nog helemaal niet op racesnelheid over het rechte stuk scheurden. Het gevolg: de ene auto knalde bovenop de andere en toen de stofwolken waren opgetrokken, was het rechte stuk één grote ravage.

Vier coureurs werden bij deze massale crash in één klap uitgeschakeld; Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Nicolas Latifi en Antonio Giovinazzi. Een flink slagveld, maar het kan erger. Dit waren de grootste massale klappers van de afgelopen jaren in de Formule 1. Trouwens, belangrijk om te vermelden: niemand raakte ernstig gewond in deze ravage.

Vier coureurs werden bij deze massale crash in één klap uitgeschakeld; Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Nicolas Latifi en Antonio Giovinazzi. Een flink slagveld, maar het kan erger. Dit waren de grootste massale klappers van de afgelopen jaren in de Formule 1. Trouwens, belangrijk om te vermelden: niemand raakte ernstig gewond in deze ravage.

Vier coureurs werden bij deze massale crash in één klap uitgeschakeld; Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Nicolas Latifi en Antonio Giovinazzi. Een flink slagveld, maar het kan erger. Dit waren de grootste massale klappers van de afgelopen jaren in de Formule 1. Trouwens, belangrijk om te vermelden: niemand raakte ernstig gewond in deze ravage.

1. GP van België, 1998

De allergrootste startcrash van de laatste jaren, en misschien wel aller tijden, in de Formule 1 zagen we bij de