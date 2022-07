De beste auto's in Forza Horizon 5

Lamborghini Sesto Elemento Forza Edition

Het moge duidelijk zijn waarom de Lamborghini in dit lijstje staat, want je hoeft alleen maar naar de scores van de auto te kijken , en dan snap je het al. Bestuurbaarheid, acceleratie en remmen hebben allemaal een tien gekregen, en dat maakt dit de uitgelezen auto voor circuitraces. Het is niet de snelste auto die dit spel kent, maar de perfecte scores in bovengenoemde categorieën maken dit een uitstekende auto.

Het verkrijgen van de Forza Editie van de auto vereist wel wat geluk, want je kan deze auto alleen krijgen door de Wheelspin te winnen, of om veel geld neer te leggen bij het veilinghuis. Daar krijg je wel een boost van 25 procent in skill chains voor terug.

Koenigsegg Jesko

Ook de keuze voor de Koenigsegg Jesko is makkelijk te verantwoorden. Het is immers de snelste auto die er bestaat in Forza Horizon 5 . Je moet hiervoor wel goed tunen, maar als dat lukt, dan kun je een topsnelheid van bijna 500 kilometer per uur halen. Daar moet je wel 2.8 miljoen credits voor neerleggen, dus het is zeker niet zo dat het makkelijk zal zijn om de Jesko te halen, maar als dat lukt heb je een waar racemonster op circuits waar je een hoge snelheid kan halen. De broertjes van de Jesko, de Agera RS en de One:1 doen het trouwens ook goed, en zijn een stuk goedkoper.

Jeep Trailcat

Op het eerste gezicht is de Trailcat niet zo bijzonder. Maar het is wellicht één van de beste auto’s als het aankomt op cross-country races . Beginners in Forza Horizon 5 maken vaak de fout dat ze alleen op snelheid proberen te winnen, maar in het geval van cross-country races is het succesvol kunnen jumpen en zeer wendbaar zijn wanneer je weer landt ook een belangrijk onderdeel van dit soort races. Dat is waar deze Jeep een glansrol heeft, want de Trailcat heeft een tien in de categorie off-road.

Mercedes-AMG Project One

De Project One prijkt op het hoesje van Forza Horizon 5 en daar is goede reden voor. Het heeft een ongelofelijke topsnelheid en hoort thuis in elke garage, zeker in die van de volledige getunede X-klasse. Maar daar moet je wel 2.7 miljoen credits voor neerleggen, dus het is zeker geen financieel verantwoordelijke keuze. Daar krijg je wel Formule 1-technologie voor terug. De auto heeft een geweldige snelheid, handelt als een droom en heeft goede grip, waardoor je hiermee gemakkelijk de verschillende uitdagingen kan voltooien.

M12S Warthog CST

Eerlijk waar, alleen al het feit dat de auto bestaat is reden genoeg om de Warthog uit Halo in je garage te hebben, maar het is niet alleen sentimentele waarde dat deze auto tot een must-have maakt. Ook qua rijden staat deze auto zijn mannetje. Dankzij de acceleratie van de auto is deze beter dan alle andere auto’s in de A-klasse wat betreft cross country-races, en ook de wendbaarheid en de remmen van de Warthog zijn uitstekend. Het enige nadeel is de maximale snelheid van 117 miles per hour (zo’n 190 kilometer per uur), als eerbetoon aan het nummer van de Master Chief (John-117). Dat is… iets minder goed.